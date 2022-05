Jak informują twórcy "Bardot", film da głównej bohaterce szansę na to, by wprost opowiedzieć o swoim życiu oraz o najważniejszych dla niej rzeczach: roli kobiety w społeczeństwie, trosce o prawa zwierząt oraz problemach, z jakimi mierzy się obecnie nasza planeta.

W filmie znajdą się nieznane archiwalne filmy i fotografie oraz nagrania dźwiękowe. "Ikona, jaką jest Brigitte Bardot , po dziś dzień pozostaje tajemnicą. Dziś powinna być uważana za feministkę i awanturnicę, która wyprzedziła swoje czasy. Jednak w swojej epoce była niezrozumiana, uważana za zbuntowaną i nieprzystającą do wyobrażeń o tym, jaka powinna być kobieta. Tymczasem ona ponad wszystko szukała jedynie wolności. Była i nadal jest buntowniczką w słusznej sprawie" - powiedział Alain Berliner cytowany przez portal "Variety".

Brigitte Bardot: Lokomotywa kobiecej historii

Brigitte Bardot rozpoczęła karierę aktorską w 1952 roku. Międzynarodową sławę zyskała za sprawą roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Szybko stała się nie tylko ikoną kina, ale też przedmiotem rozważań intelektualistów. W 1959 roku Simone de Beauvoir w eseju zatytułowanym "Syndrom Lolity" nazwał ją "lokomotywą kobiecej historii".

Bardot odeszła z show-biznesu w 1974 roku po zagraniu w 47 filmach, kilku musicalach i nagraniu ponad 60 piosenek. Była nominowana do nagrody BAFTA, otrzymała też nagrodę Davida di Donatella dla najlepszej aktorki zagranicznej za rolę w filmie "Prawda" z 1960 roku. Po ukończeniu kariery aktorskiej zajęła się pracą na rzecz zwierząt. Założyła m.in. The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals. 1985 roku została odznaczona Legią Honorową.

Brigitte Bardot: Miała świat u swych stóp! Dlaczego wszystko rzuciła?

