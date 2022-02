"Prawdopodobnie jesteś tutaj, ponieważ słyszałeś o naszej historii. Ostatnie dni były niczym burza śnieżna, byłyśmy kompletnie zaskoczone falą współczucia i wsparcia, jakie na nas spłynęło. Po wielu rozmowach, zdecydowałyśmy się rozpocząć tu zbiórkę" - wyjaśniają trzy bohaterki głośnego dokumentu Netfliksa. Twierdzą, że nie chciały wykorzystywać popularności filmu do tego, by prosić innych o pomoc, ale namówili ich do tego widzowie, którzy pytali, jak może je wesprzeć i czy organizują zbiórkę pieniędzy na spłatę swoich długów.

Bohaterki "Oszusta z Tindera" chcą spłacić długi

Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm i Ayleen Charlotte zdają sobie sprawę, że istnieją tysiące innych celów, bardziej wartościowych, na które można kwestować. I są zawstydzone tym, w jaki sposób ściągnęły na siebie kłopoty. A te są spore. W sumie wszystkie trzy kobiety muszą spłacić 600 tys. funtów. Na razie udało się zebrać niecałe 50 tys. funtów, ale z minuty na minutę kwota się powiększa o kolejne drobne datki. "My po prostu pragniemy powrócić do naszego życia" - przyznają ofiary "Oszusta z Tindera" .

Źródłem ich problemów stało się pragnienie miłości. Miał im ją dać bogaty potentat diamentów, którego każda z nich poznała na Tinderze. Był szarmancki, przystojny, spontaniczny i co najważniejsze zakochany po uszy. Omamione wizją wielkiej miłości, dały się oszukać. Shimon Hayut, przedstawiający się na Tinderze i w mediach społecznościowych jako Simon Leviev, kreślił wizje pięknej wspólnej przyszłości, jednak na drodze do szczęścia stawali "wrogowie" miliardera i trudności w interesach. Najpierw prosił o drobne pożyczki, do czego zmuszało go rzekomo chwilowe blokady kont lub drobne opóźnienia w przelewach. Z czasem pożyczek było więcej, bo wrogowie coraz groźniejsi i zagrożenie z ich strony coraz bardziej realne. Zakochane w nim kobiety nie widziały w tym oszustwa i zapożyczały się w bankach, aby uratować rzekomo zagrożone życie Levieva. A on wydawał przekazywane mu pieniądze na drogie trunki i podróże godne miliardera za jakiego się podawał.

Ile kobiet oszukał Shimon Hayut?

Trudno powiedzieć, ile kobiet uwiódł i oszukał Shimon Hayut - producenci filmu szacują, że w sumie wyłudził aż 10 milionów dolarów. Tinderowy oszust pozostaje bezkarny. Jedyna konsekwencja, jaka go spotkała po ujawnieniu oszustw, to... zakaz korzystania z Tindera. Tymczasem jego ofiary muszą spłacać zaciągnięte długi.

Dokument "Oszust z Tindera" wzbudził wiele kontrowersji i wywołał wiele dyskusji. Obnażając pułapki internetowych randek, stał się swego rodzaju przestrogą. Jego bohaterki dostały wiele słów wsparcia, gratulacji i podziękowań za ujawnienie i nagłośnienie tej bardzo osobistej, trudnej i krępującej historii. Wśród widzów nie brakuje również opinii, że Cecilie, Pernilla i Ayleen same są sobie winne, a ich problemy to konsekwencja skrajnej naiwności.



Wideo Oszust z Tindera | Oficjalny zwiastun | Netflix

