Ten piękny i intymny portret artystki, kręcony przez 13 lat, ma szansę stać się jednym z najważniejszych filmów tego roku, do czego znacząco przyczyniła się nagroda na prestiżowym festiwalu IDFA. Za polsko-duńsko-francuską koprodukcję odpowiada HBO Max (przy projekcie pracowała Hanka Kastelicová), polskim koproducentem jest Małgorzata Staroń (Staron FILM).

"Apolonia, Apolonia": Kim jest Apolonia Sokol?

Duńska reżyserka Lea Glob spotkała po raz pierwszy Apolonię Sokol w 2009 roku. Artystka wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy, równocześnie starając się przebić w świecie sztuki. Na przestrzeni kolejnych lat reżyserka powracała co jakiś czas do kontaktu z bohaterką, budując z nią niezwykłą więź. Apolonia przez długi czas starała się znaleźć swoje miejsce w świecie sztuki, chociaż to zadanie okazało się trudne, a jej droga do sukcesu nie była prosta. Musiała zmierzyć się między innymi z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn, co dotknęło także Oksanę Schacko, jedną z założycielek feministycznej grupy Femen, z którą Apolonia przyjaźniła się i mieszkała przez wiele lat. Czy w końcu bohaterka zyskała zasłużone uznanie?

"Projekcja 'Apolonii, Apolonii' w wypełnionej po brzegi sali legendarnego kina Tuschinski w Amsterdamie zostanie na długo w naszej pamięci. Długo trwające brawa i okrzyki zachwytu, entuzjastyczne przyjęcie charyzmatycznej bohaterki - od początku wiedzieliśmy, że ten film jest jednym z faworytów IDFA - największego festiwalu filmów dokumentalnych na świecie. Cieszymy się, że jury podzieliło zachwyt publiczności. Majowa premiera na Millennium Docs Against Gravity będzie dużym wydarzeniem, a Apolonia Sokol bez wątpienia jedną z gwiazd festiwalu" - Wojciech Diduszko, programer i Dyrektor Konkursu Polskiego na MDAG, wspomina światową premierę filmu.

Zdjęcie Światowa premiera filmu "Apolonia, Apolonia" miała miejsce na festiwalu IDFA / Millennium Docs Against Gravity / materiały prasowe

Jubileuszowa 20. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl .

