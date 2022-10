Refleksyjna ballada "O nich, o Tobie" jest na YouTube już od ponad miesiąca i w tym czasie została wyświetlona trzy miliony razy. Jednak aż do dziś nie miała teledysku.

Tych scen nie było w filmie "Ania": Oliwia Bieniuk z tatą i braćmi

18 października klip ukazał się na youtubowym kanale TVP. Ilustrują go zdjęcia pochodzące z planu "Ani" . Dokumentu, który od 7 października można oglądać w kinach. W teledysku wystąpiła Oliwia Bieniuk , jej tata Jarosław Bieniuk , a także jej bracia, Szymon i Jan. Ujęcia nakręcono w Gdyni Orłowie.

Reklama

Wideo Sylwia Grzeszczak - O nich, o Tobie (film "Ania" o Annie Przybylskiej)

"Piosenka Sylwii pojawiła się w zwiastunie 'Ani', ale w filmie jej nie było. Dostawaliśmy jednak sygnały od widzów, że brakuje im tego utworu. Stąd decyzja, by wykorzystać niepublikowane dotąd materiały z filmu jako ilustrację do piosenki Sylwii" - poinformował w komentarzu pod teledyskiem reżyser "Ani", Krystian Kuczkowski.

Pomysł na teledysk spodobał się Sylwii Grzeszczak. "To jest bardzo ładne i bardzo emocjonalne. 'O nich, o Tobie' to ballada o życiu, przemijaniu i tęsknocie. Ten utwór to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie każdy z nas" - komentuje piosenkarka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ania": Jarosław Bieniuk wspomina Annę Przybylską TVP

Zobacz również:

Bruce Willis: Jak czuje się hollywoodzki gwiazdor? Jest nagranie!

"Uśmiechnij się": Nakręcony za 17 milionów horror zarobił już 140 milionów