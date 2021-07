Znamy datę premiery filmu o Harveyu Weinsteinie

Na 18 listopada 2022 roku zaplanowano premierę filmu zatytułowanego „She Said” („Powiedziała”). Główne role w tej produkcji zagrają Carey Mulligan i Zoe Kazan. Wcielą się one w role reporterek gazety „The New York Times” – Megan Twohey i Jodi Kantor – które przyczyniły się do oskarżenia producenta Harveya Weinsteina za jego przestępstwa seksualne.

"She Said" pokaże śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych Harveya Weinsteina AFP

Wyznaczenie daty premiery filmu "She Said" na Święto Dziękczynienia to wyraźny znak, że szefowie studia Universal mają duże oczekiwania jeśli chodzi o ważne nagrody. Wytwórnia liczy też na sukces finansowy tej produkcji, bo w okresie Święta Dziękczynienia ludzie chętnie chodzą do kin (a przynajmniej tak było przed wybuchem pandemii COVID-19).



Główną postacią filmu "She Said" nie będzie sam Weinstein, ale Megan Twohey i Jodi Kantor, dziennikarki, które 5 października 2017 roku opublikowały w gazecie "The New York Times" artykuł na temat producenta. Opisały w nim popełnione przez niego przestępstwa seksualne. Ten tekst dał początek serii opowieści kobiet skrzywdzonych przez Weinsteina, które w końcu zdecydowały się przerwać swoje milczenie. Artykuł Twohey i Kantor zapoczątkował ruch #MeeToo. Dziennikarki otrzymały za swoją pracę Nagrodę Pulitzera wspólnie z zajmującym się sprawą Weinsteina Ronanem Farrowem.





Reżyserką filmu "She Said" jest Maria Schrader, autorka głośnego serialu Netfliksa zatytułowanego "Unorthodox", a scenariusz napisała Rebecca Lenkiewicz ("Ida", "Nieposłuszne"). Oparty on został na motywach bestsellerowej książki Twohey i Kantor zatytułowanej "Powiedziała. Śledztwo, które zdemaskowało Harveya Weinsteina i zapoczątkowało ruch #metoo".



Jednym z producentów filmu "She Said" jest Brad Pitt oraz należące do niego studio Plan B. W poprzednich latach, wśród wyprodukowanych przez Plan B filmów były trzy, które nagrodzone zostały Oscarami dla najlepszego filmu roku. Były to "Infiltracja", "Zniewolony. 12 Years of Slave" oraz "Moonlight".