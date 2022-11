Do Sądu Najwyższego w Los Angeles wpłynął pozew przeciwko słynnemu aktorowi Warrenowi Beatty'emu . 85-letni dziś Laureat Oscara został oskarżony przez pochodzącą z Luizjany Kristinę Charlotte Hirsch o uwodzenie jej i zmuszanie do kontaktów seksualnych. Do przestępstwa miało dochodzić w 1973 roku, gdy aktor miał 35 lat, zaś jego domniemana ofiara - zaledwie 14 lat.



Warren Beatty: Wykorzystał seksualnie 14-latkę?

Ze złożonych w sądzie dokumentów wynika, że znajomość Beatty'ego i Hirsch rozpoczęła się na planie zdjęciowym produkcji, w której aktor wówczas występował. Miał on okazywać nastolatce "nadmierne zainteresowanie", "notorycznie komentować jej wygląd" i zabierać na przejażdżki, podczas których rozmawiał z nią o utracie dziewictwa.

Reklama

"Podał jej swój numer telefonu i polecił, by do niego zadzwoniła. Powódka była początkowo zachwycona uwagą dorosłego i wpływowego mężczyzny. Ten zaś manipulował nią, pozwalając jej wierzyć, że jest w miłosnej relacji z gwiazdą kina" - czytamy w pozyskanych przez magazyn "People" dokumentach sądowych.

Warren Beatty: Oscarowy rekordzista 1 / 10 W ostatnich tygodniach nazwisko Warrena Beatty'ego kojarzy się wyłącznie z oscarową wpadką podczas najważniejszego momentu tegorocznej gali wręczenia statuetek Akademii. To właśnie Beatty miał odczytać laureata w kategorii "najlepszy film"; chcąc nie chcąc stał się więc bohaterem największego zamieszania w historii Oscarów. Z okazji przypadających 30 marca 80. urodzin gwiazdora przypominamy jego najważniejsze dokonania. Źródło: AFP udostępnij

Para wielokrotnie spotykała się w pokoju hotelowym Beatty'ego, gdzie rzekomo dochodziło do wspomnianych nadużyć. "Pozwany wykorzystał pozycję władzy i status hollywoodzkiej gwiazdy, by uwieść powódkę i wymusić kontakty seksualne z nią. W wyniku działań pozwanego powódka doświadczała i wciąż doświadcza ogromnego bólu emocjonalnego i fizycznych dolegliwości wywołanych niepokojem. Zmaga się ona z upokorzeniem, wstydem, niskim poczuciem własnej wartości oraz utratą radości życia" - brzmi treść pozwu.



Hirsch domaga się od Beatty'ego odszkodowania za poniesione "straty moralne" oraz "fizyczne i psychiczne cierpienie".