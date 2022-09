Tiffany Haddish: Nie dojdzie do procesu. Aktorka zawarła ugodę

#metoo

Dwa tygodnie temu media doniosły o szokujących zarzutach wysuniętych pod adresem Tiffany Haddish. Amerykańska komiczka i jej kolega po fachu Aries Spears zostali oskarżeni o seksualne wykorzystywanie dwójki dzieci w czasie kręcenia skeczu "Through A Pedophile’s Eyes". Do procesu jednak nie dojdzie, bo autorka pozwu właśnie wycofała swoje zarzuty. "Życzymy Tiffany wszystkiego, co najlepsze i czujemy ulgę, że możemy zostawić tę sprawę za sobą" - napisała w oświadczeniu.

Tiffany Haddish /Unique Nicole/WireImage /Getty Images