Paul Haggis został aresztowany 19 czerwca w Apulii we Włoszech. Reżyser miał się dopuścić przestępstwa na tle seksualnym wobec młodej kobiety.

Haggis został wcześniej w USA oskarżony przez kilka kobiet o molestowanie seksualne i gwałt. Nigdy nie przyznał się do zarzutów. Jedna z nich, publicystka Haleigh Breest, pozwała go w 2018 roku za brutalny gwałt, do którego doszło rzekomo kilka lat wcześniej po premierze zaproponował, że odwiezie ją do domu, jednak finalnie zawiózł ją do swojego mieszkania. Breest wyznała, że zgodziła się wejść do środka i wypić z nim kieliszek wina, gdyż bała się, że odmowa go urazi. Chwilę później, jak twierdzi, doszło do napaści. W reakcji na jej pozew podobne zarzuty wysunęły trzy inne kobiety. Reżyser konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom, a sprawy nadal są w toku. W kwietniu zeszłego roku Haggis złożył wniosek o przyspieszenie procesu twierdząc, że z powodu wysokich opłat prawnych jest bliski bankructwa.

Teraz ogłoszono, że proces Haggisa w końcu ruszy 11 października przed nowojorskim sądem. Na razie jednak laureat Oscara przebywa w areszcie domowym we Włoszech.

Paul Haggis aresztowany

Paul Haggis miał być gościem festiwalu filmowego Allora Fest. Zamiast na imprezę, trafił jednak do aresztu.

Według prokuratury 69-letni reżyser dopuścił się przestępstw na tle seksualnym wobec młodej kobiety, którą następnie zostawił w złym stanie na lotnisku w Brindisi. Reżyser miał w ciągu dwóch dni zmuszać swoją ofiarę do stosunków seksualnych, a następnie odwieźć ją na lotnisko pomimo "wątpliwego stanu psychicznego i fizycznego".



Vincenzo Leo, oficer dyżurny miejscowej policji potwierdził, że mężczyzna, w towarzystwie którego zjawiła się ona na lotnisku Papola Casale w Brindisi, to w istocie 69-letni Haggis. Po tym, jak uwagę personelu zwróciły niepokojące objawy kobiety, która była "wyraźnie zdezorientowana", udzielono jej pierwszej pomocy i przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono, że padła ofiarą przemocy seksualnej. Kobieta - cudzoziemka - otrzymała pomoc personelu lotniska, a następnie została odwieziona do szpitala. Złożyła też zawiadomienie o przestępstwie, którego padła ofiarą. W rezultacie tego doniesienia reżysera aresztowano w Ostuni, gdzie był gościem festiwalu.

Filmowiec przez swego adwokata przekazał, że jest niewinny. "Jestem pewna, że zarzuty przeciwko panu Haggisowi zostaną oddalone, gdyż jest niewinny i chętny do współpracy z władzami. Prawda wkrótce ujrzy światło dzienne" - oświadczyła prawniczka filmowca.

Po aresztowaniu filmowca organizatorzy Allora Fest natychmiast usunęli z harmonogramu jego zaplanowane wystąpienia. Jak podkreślili w oświadczeniu, są "zdruzgotani" i "absolutnie zszokowani" oskarżeniami wysuniętymi pod adresem swojego gościa, a zarazem w pełni solidaryzują się z jego ofiarą.

Paul Haggis został już przesłuchany przed włoski sąd, który skierował reżysera na areszt domowy do czasu rozwiązania sprawy. Prawnik Haggisa, Michele Laforgia, powiedział, że jego klient "zostanie we Włoszech do czasu udowodnienia swej niewinności".

Paul Haggis: Oscar za reżyserię, nominacje za scenariusze

Paul Haggis jest laureat Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do wyreżyserowanego przez siebie filmu "Miasto gniewu" , który został również uznany przez Amerykańską Akademię Filmową za najlepszy film roku 2004.

Haggis był również nominowany do Oscara za scenariusze do dwóch filmów Clinta Eastwooda: "Za wszelką cenę" i "Listy z Iwo Jimy" .

Wideo "Miasto gniewu": Official Trailer

