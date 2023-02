Oskarżyła znanego muzyka o gwałt. Teraz wycofała zarzuty. "Uległam presji"

Brian Warner, znany na całym świecie jako Marilyn Manson, od kilku lat mierzy się z poważnymi zarzutami dotyczącymi stosowania przemocy wobec kobiet. Kłopoty muzyka zaczęły się od wstrząsającej relacji znanej aktorki Evan Rachel Wood , z którą w przeszłości był on związany. Gwiazda seriali "Westworld" i "Czysta krew" w lutym 2021 roku opublikowała na Instagramie post, w którym ze szczegółami opowiedziała o licznych nadużyciach Mansona. Artysta miał uwieść młodszą od niego o prawie 20 lat aktorkę, gdy ta była jeszcze nastolatką, a następnie znęcać się nad nią w czasie trwania ich relacji. Piosenkarz nie tylko stanowczo zaprzeczał stawianym mu zarzutom, ale też zrewanżował się Wood pozwem o zniesławienie.

Ashley Smithline wycofuje zarzuty wobec Marilyna Mansona

Wyznanie trzykrotnie nominowanej do Złotego Globu aktorki odbiło się w mediach szerokim echem i dało początek lawinie pozwów przeciwko Mansonowi. Dotyczyły one seksualnego, fizycznego i psychicznego znęcania się muzyka nad swoimi domniemanymi ofiarami. Jedną z nich była modelka Ashley Smithline, która oskarżyła go o gwałt. Na początku stycznia sąd w Los Angeles oddalił wszelako jej pozew, gdyż powódka nie zapewniła sobie pomocy prawnej po tym, jak zrezygnowała z usług dotychczasowego prawnika. Sędzia zaznaczył, że jeśli zatrudni nowego adwokata lub zechce występować bez pełnomocnika, może ponownie złożyć swój wniosek.