Julia Wieniawa: Kariera

Julia Wieniawa zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w "rodzince.pl". Granie w popularnym serialu otworzyło jej wiele drzwi. Wkrótce zaczęła występować w kolejnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Na dużym ekranie zadebiutowała w "Kobietach mafii" Patryka Vegi .



W ostatnim czasie mogliśmy oglądać ją zaś w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" , "Sala samobójców. Hejter" , "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Small World" . Jej ostatnim filmem była kontynuacja "W lesie dziś nie zaśnie nikt" .

Aktorka popularność zdobyła jednak nie tylko za sprawą swoich ról. Wieniawa bierze udział w kolejnych kampaniach, rozwija własne marki i aktywnie udziela się w sieci. Choć spokojnie mogłaby pozwolić sobie na dłuższą przerwę, wcale nie zamierza zwalniać tempa.



"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

Nowy projekt Wieniawy to komedia gangsterska "Nie cudzołóż i nie kradnij" , która trafi na ekrany kin 18 listopada. Aktorka wciela się w produkcji w... prostytutkę. "To jest rola nierządnicy, tak można oczywiście to uogólnić. Na pewno jest to iskierka w tym scenariuszu, najjaśniejszy punkt tego filmu. Osoba, która chce się nawrócić, ale czy jej się to uda, to zobaczycie państwo w kinie. Na pewno jest to bardzo fajna i ciekawa postać do zagrania, też ze wspaniałą obsadą mam tutaj do czynienia, więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym projekcie. W ogóle czuję się jak Cruella de Mon w tym futrze, to jest futro mojej postaci Sandry, która będzie w nim trochę paradować" - opowiada Wieniawa.

Julia Wieniawa u Kuby Wojewódzkiego: Byłam molestowana

W ostatnim czasie gwiazda mocno stawia także na muzykę. Jej pierwszy album zatytułowany "Omamy" jest na rynku już od kilku miesięcy. I właśnie kariera wokalistki była punktem wyjścia w rozmowie z Kubą Wojewódzkim w jego programie.

"To jest płyta o miłości, o ekstazie. O tym narkotyku, jakim jest miłość, ale też o tym braku, kiedy tego narkotyku zabraknie. Boisz się wypowiadać na tzw. obywatelskie, społeczne tematy czy boisz się, że twój widz nie jest na to gotowy, bo wciąż jesteście grupą dzieciaków z pokolenia Z, a to pokolenie nie chce iść na barykady?" - zapytał Kuba Wojewódzki.

"Ja też muszę być na to gotowa. Myślę, że przyjdzie ten dzień, że w końcu zaśpiewam coś mocniejszego, coś związanego z moimi poglądami, które mam coraz bardziej w sobie ugruntowane" - odpowiedziała mu Wieniawa.

Po czym dodała: "Miałam jedną piosenkę 'Kobiety'. Napisałam ją wraz z Arkiem Kłusowskim, zanim były strajki. Bardzo by pasowała, ale w końcu ze względów estetyczno-muzycznych zrezygnowałam z niej. Bałam się, że jest zbyt krzykliwa, a ja nie lubię skrajności. Myślę, że przyjdzie ten moment".

Wieniawa zdradziła również, że w swojej pracy zawodowej spotkała się z sytuacją molestowania i będzie chciała opowiedzieć o tym poprzez muzykę. "Druga płyta już jest w drodze, mam bardzo dużo materiału. Będzie na podstawie tego, co przeżyłam, a przeżyłam dość sporo takich kontrowersyjnych wydarzeń, o których nigdy nie mówiłam w mediach" - powiedziała.

"Przeżyłam na przykład sytuację, powiedzmy, że można by było podłączyć ją pod metoo na planie" - stwierdziła. Kuba Wojewódzki zapytał Wieniawę, czy chodzi o molestowanie, czy o mobbing. "Trochę to i to" - zaznaczyła gwiazda.