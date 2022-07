Judith Chemla upubliczniła swoje zdjęcie po pobiciu przez byłego partnera

#metoo

Judith Chemla - aktorka dwukrotnie nominowana do Cezara, najważniejszej francuskiej nagrody filmowej, jest ofiarą przemocy domowej. Gdy w maju jej były partner i ojciec jej córki, reżyser filmowy Yohan Manc dostał wyrok w zawieszeniu, wydawało się, że do jej życia wróci spokój. Chemla wyznała jednak na Instagramie, że wciąż jest prześladowana przez swojego oprawcę. By nagłośnić ten problem, opublikowała zdjęcia swojej pokiereszowanej twarzy.

Judith Chemla /Eric Fougere/Corbis /Getty Images