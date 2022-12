James Toback oskarżony o molestowanie seksualne przez 38 kobiet

#metoo

W 2018 r. duża grupa kobiet na łamach "Los Angeles Times" oskarżyła Jamesa Tobacka, nominowanego do Oscara za scenariusz do filmu "Bugsy", o molestowanie seksualne. Teraz 38 kobiet złożyło przeciwko 78-latkowi wspólny pozew do Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork.