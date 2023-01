Geena Davis: Bill Murray skrzywdził ją i ośmieszył

"Poszłam do hotelowego apartamentu na spotkanie z Billem Murrayem oraz współreżyserem i producentem filmu. Usiadłam razem z nimi. Bill Murray wyskoczył i zapytał, czy kiedykolwiek próbowałam Thumpera. Nie wiedziałam, co to jest. Wskazał na łóżko, gdzie leżał duży przyrząd do masowania. Zachęcił mnie do tego, bym się położyła, bo chciał go na mnie wypróbować" - opowiedziała Geena Davis w podcaście "On With Kara Swisher".

Reklama

"Odmówiłam, ale on nalegał. Doszło to do takiego momentu, w którym powinnam zacząć krzyczeć: 'Przestań mnie, ku..., wypytywać, nie zrobię tego!'. Byłam jednak zbyt onieśmielona, by to zrobić. Przysiadłam więc na rogu łóżka i pozwoliłam mu wypróbować ten przyrząd. Zrobił to nie dłużej niż przez sekundę i nawet nie zapytał, co o tym sądzę. Zrozumiałam, że po prostu chciał zobaczyć, czy dam się zmusić do zrobienia czegoś nieprzyzwoitego. Współreżyser i producent nic nie powiedzieli, choć patrzyłam na nich z nadzieją" - dodała aktorka.

Davis wyjawiła też, że nie było to jedyne niewłaściwe zachowanie Billa Murraya podczas pracy nad "Łatwym szmalem". Komik był wobec niej agresywny już pierwszego dnia zdjęciowego, kiedy na Manhattanie kręcono scenę z udziałem setek statystów i ogromnej ekipy filmowej.



Geena Davis: Mądrala 1 / 10 Geena Davis urodziła się 21 stycznia 1956 roku. Początkowo pracowała jako modelka w Nowym Jorku. Jej nieprzeciętna uroda zwróciła uwagę samego Sydneya Pollacka, który zdecydował się obsadzić ją w niewielkiej, ale pamiętnej roli w swojej kultowej dziś "Tootsie" (1982). Davis miała więc okazję zdobywać pierwsze aktorskie szlify w niebanalnym towarzystwie, u boku m.in. Dustina Hoffmana i Jessiki Lange. Źródło: East News Autor: United Archives IFA The Film Archives 2017 udostępnij

"Ekipa powiedziała mi, żebym wchodziła na plan, ale odpowiedziałam, że kostiumolog prosił mnie, bym tam jeszcze poczekała. Asystent reżysera się na to zgodził. Kilka sekund później pojawił się Bill Murray w filmowym kostiumie klauna. Walnął drzwiami swojej przyczepy i z wściekłością w oczach zaczął się na mnie drzeć. 'Wypier... stąd! Co tu, k..., robisz? Z drogi!' - krzyczał. Setki ludzi na to patrzyło, a on dalej klął i uspokoił się dopiero wtedy, gdy wskazał mi inne miejsce do czekania" - zdradziła Davis. "Mówienie o tym wciąż jest dla mnie bardzo emocjonalne. Czułam się zawstydzona, choć robiłam to, co do mnie należało" - zakończyła aktorka.