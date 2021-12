Evan Rachel Wood jest w trakcie sprawy sądowej ze swoim byłym mężem, brytyjskim aktorem Jamiem Bellem. Sąd ma do rozstrzygnięcia kwestię opieki nad ich dzieckiem, 8-letnim synem, Jackiem. Jak dowiedział się dziennik "Daily Mail", w kwietniu w toku rozprawy aktorka zeznała, że Marilyn Manson groził, że zgwałci jej syna. Miał dopuścić się tej groźby po tym, jak Wood oskarżyła go w lutym o znęcanie się nad nią fizycznie i psychicznie, kiedy byli jeszcze parą. "Obawiałam się, że będzie szukał zemsty na mnie, moim synu i członkach mojej rodziny, za to, że zeznawałam przeciwko niemu" - stwierdziła przed sądem.

Reklama

Evan Rachel Wood ofiarą Mansona

Aktorka potraktowała groźbę poważnie. W swoim domu w Los Angeles zainstalowała kuloodporne okna, stalowe drzwi i ogrodzenie, zatrudniła też ochroniarzy, a na zewnątrz biegały psy obronne. Ostatecznie przeniosła się z synem z Miasta Aniołów do Nashville w Tennessee. Tymczasem Bell podejrzewał, że ta przeprowadzka była jedynie sposobem Wood na to, by odseparować syna od ojca.



Wood powiedziała również, że rozmawiała z inną ofiarą Mansona i ta przyznała, że muzyk posiada zdjęcia jej dzieci oraz numery ich ubezpieczenia. "Mam wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby je zniszczyć" - miał powiedzieć tej kobiecie.

Marilyn Manson: Damski bokser?

W lutym biuro szeryfa Los Angeles wszczęło śledztwo przeciw Mansonowi w sprawie przemocy domowej, jaką miał stosować wobec różnych kobiet. Jak to tej pory, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów. W ubiegłym tygodniu dochodzenie weszło w kolejny etap, gdy przeszukano mieszkanie muzyka. Równolegle ze śledztwem cztery kobiety wytoczyły mu sprawy cywilne, domagając się odszkodowań.

Evan Rachel Wood: Trzydziestka 1 / 11 Evan Rachel Wood urodziła się dokładnie 30 lat temu w Raleigh, w Północnej Karolinie, gdzie jej ojciec prowadził teatr. Wraz ze swoimi dwoma starszymi braćmi grała w jego scenicznych produkcjach, zanim otrzymała swoją pierwszą rolę telewizyjną (w filmie "Chora krew"). Gdy miała 7 lat starała się o rolę Claudii w słynnym "Wywiadzie z wampirem" (1994) Neila Jordana, ale angaż ostatecznie otrzymała Kirsten Dunst. Po tym niepowodzeniu matka ambitnej dziewczynki postanowiła, że przeniosą się do Los Angeles, gdzie mała Evan będzie miała większe szanse na kreacje w znaczących produkcjach. W 1998 roku Wood trafiła na duży ekran za sprawą debiutu reżyserskiego Timothy'ego Huttona zatytułowanego "Na przekór całemu światu", gdzie zagrała dziesięciolatkę, która zaprzyjaźnia się z upośledzonym umysłowo Rickiem (Kevin Bacon). W tym samym roku Evan zagrała też po raz pierwszy w superprodukcji - w "Totalnej magii" partnerowała takim gwiazdom kina, jak Sandra Bullock i Nicole Kidman. Źródło: East News udostępnij

Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN