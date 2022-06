Niespodziewany zwrot akcji miał miejsce w piątek, drugiego dnia obraz członków ławy przysięgłych w gmachu Sądu Najwyższego w Santa Monica, w którym toczy się postępowanie przeciw Billowi Cosby'emu o molestowanie przez niego w 1975 roku w rezydencji "Playboya" 16-letniej wówczas Judy Huth.

Ławnicy musieli odpowiedzieć na dziewięć pytań, m.in czy Bill Cosby molestował seksualnie Judy Huth oraz czy zdawał sobie sprawę z faktu, że dziewczyna jest niepełnoletnia.

Sędziowie przysięgli muszą dojść do porozumienia w każdej z dziewięciu kwestii (aby to osiągnąć, przynajmniej dziewięciu z dwunastu ławników musi mieć takie samo zdanie). W piątkowe popołudnie ławnicy poinformowali sędziego Craiga Karlana, że uzgodnili swoje stanowisko w przypadku ośmiu zagadnień. Jedynym pytaniem, którego nie udało się im jednoznacznie ocenić, było, czy działanie Billa Cosby'ego nosi znamiona "złej woli, prześladowania lub oszustwa".

Sędzia Karlan początkowo zgodził się na częściowy werdykt, jednak kiedy okazało się, że do zamknięcia budynku sądu pozostało tylko parę minut, podjął decyzję o powrocie do sprawy w poniedziałek rano. Sędziowie przysięgli będą musieli jednak od nowa rozpatrzyć wszystkie zagadnienia, gdyż przewodnicząca grupy ławników wybiera się na zaplanowany wcześniej urlop, jej miejsce zajmie w poniedziałek nowa osoba.

Skazany za liczne przestępstwa seksualne amerykański komik Bill Cosby pozostaje aktualnie na wolności. Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 Sąd Najwyższy Pensylwanii unieważnił wyrok skazujący 83-letniego komika za napaść seksualną i nakazał wypuszczenie go z więzienia. Powodem decyzji były uchybienia podczas procesu przeciwko aktorowi.

Cosby został wtedy zwolniony z więzienia, gdzie spędził dwa lata, odsiadując 10-letni wyrok wydany przez sąd niższej instancji za wykorzystanie seksualne byłej kanadyjskiej koszykarki i pracownicy uniwersytetu Temple Andrei Constand. Cosby był mentorem kobiety, którą miał obezwładnić za pomocą pigułek usypiających i później zgwałcić.

Bill Cosby: Kolejny proces, komik nieobecny

To nie koniec kłopotów komika. Pod koniec maja rozpoczął się proces cywilny, jaki przeciwko niemu wniosła Judy Huth. Kobieta twierdzi, że Bill Cosby molestował ją w 1974 roku, kiedy miała 16 lat. Do seksualnego wykorzystania miało dojść w sypialni w rezydencji Playboya - słynnej posiadłości Hugh Hefnera w Holmby Hills.

Jak donosi "The New York Times", proces w sądzie w Los Angeles ma rozpocząć się 1 czerwca. Bill Cosby nie ma zamiaru pojawić się na sali sądowej, nie będzie również zeznawał.

"Nie musi być obecny na sali sądowej w sprawie cywilnej. Nie będzie też zeznawał" - powiedział w rozmowie z magazynem "People" Andrew Wyatt, rzecznik prasowy Cosby'ego.

"Bill Cosby jest prawie niewidomy z powodu jaskry, a liczba chorych na COVID-19 wciąż rośnie. Po prostu nie chcemy ryzykować. Wierzymy, że zostanie uniewinniony" - dodał.

Judy Huth twierdzi, że Bill Cosby ją molestował

Judy Huth twierdzi, że Cosby molestował ją w sypialni w Playboy Mansion - słynnej posiadłości Hugh Hefnera w Holmby Hills - kiedy miała 16 lat.

Kobieta powiedziała, że poznała komika, kiedy wraz z 17-letnią przyjaciółką przyglądała się pracy na planie filmu, który kręcony był w parku San Marino w Los Angeles. Mówi, że Cosby podszedł do nich i zaprosił je na spotkanie w jego klubie tenisowym w kolejną sobotę.

Huth twierdzi, że Cosby "podawał im napoje alkoholowe", gdy grały w bilard i że musiały pić piwo za każdym razem, gdy Cosby wygrywał. Potem - według słów kobiety - Cosby zabrał je do rezydencji Playboya i powiedział, że w razie pytań, mają mówić, że mają 19 lat.

Kiedy Judy Huth znalazła się sama w pokoju z Cosbym, on siedział na łóżku i poprosił, żeby usiadła obok niego. Następnie kobieta wyznała, że Cosby zaczął ją molestować seksualnie, na co ona nie wyraziła zgody.



W sprawie karnej doszło już do przedawnienia, ale prawo kalifornijskie umożliwia ofiarom wykorzystywania seksualnego nieletnich wnoszenie pozwów cywilnych kilkadziesiąt lat po rzekomych incydentach.

