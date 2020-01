Annabella Sciorra przed sądem: Weinstein mnie zgwałcił

W drugim dniu procesu toczącego się przed nowojorskim sądem aktorka Annabella Sciorra, znana m.in. z serialu "Rodzina Soprano", oskarżyła o gwałt producenta filmowego Harveya Weinsteina. Obrona zakwestionowała jej zeznania.

Czułam się obezwładniona - wyznała przed sądem Annabella Sciorra

Od środy, 23 stycznia, przed sądem w Nowym Jorku trwa rozprawa ws. przestępstw na tle seksualnym, jakich miał się dopuścić producent filmowy, laureat Oscara, Harvey Weinstein. Producent nie przyznaje się do winy.



Według aktorki Annabelli Sciorry, zimą 1993-1994 roku wpuściła do swego mieszkania na Manhattanie Weinsteina, który ją zaatakował, gdy tylko zorientował się, że nikogo więcej nie ma w domu. Kobieta próbowała uciec do łazienki i walczyła z Weinsteinem, ale bez powodzenia.

"Czułam się obezwładniona" - wyjaśniła sędziom przysięgłym 59-letnia obecnie Sciorra, wskazując na posturę Weinsteina.

Kobieta poinformowała o rzekomym gwałcie po raz pierwszy w roku 2017 na łamach magazynu "New Yorker". Od tamtego czasu ponad 80 kobiet, w tym kilka znanych aktorek, obwiniało Weinsteina o molestowanie seksualne. Odpowie on jednak w trakcie procesu tylko za domniemane zgwałcenie Jessiki Mann oraz wymuszony seks oralny na Mimi Haleyi.

Obrońcy Weinsteina zakwestionowali wiarygodność aktorki. W trakcie krzyżowego ognia pytań odtworzyli nagranie programu telewizyjnego Davida Lettermana z roku 1997. Mówiła tam wówczas, że cieszy się "złą reputacją" w związku z kłamstwami, jakich dopuściła się w wywiadach prasowych. Jak przyznała, zmyślała "różne historyjki", gdy - pytana o życie osobiste - czuła się nieswojo.

W czwartek zeznała, że w swym mieszkaniu nie walczyła zbyt mocno z Weinsteinem, bo zaczęła się trząść i była zdezorientowana. "Żałowałam, że otworzyłam drzwi" - zeznała. Dodała też, że o zdarzeniu nie powiadomiła nikogo, nie zgłosiła też sprawy na policji i nie poszła do lekarza.

Według zastępcy prokuratora okręgowego na Manhattanie Meghan Hast, Sciorra była w następstwie gwałtu pod wpływem szoku. Schudła, straciła beztroską osobowość, nadużywała alkoholu i wielokrotnie chciała się okaleczyć.

Aktorka zeznała, że w kilka tygodni po incydencie podczas nowojorskiej kolacji doszło do konfrontacji z producentem i jak oceniła, jego odpowiedź zabrzmiała groźnie. "Tak (jak ty) mówią wszystkie miłe katolickie dziewczyny (...). To ma zostać między tobą a mną" - miał ją ostrzec hollywoodzki potentat.

Sciorra widziała go jeszcze kilkakrotnie m.in. w Londynie i Paryżu. Zagrała nawet w filmie produkcji jego firmy Miramax, z czego - jak zapewniła - nie zdawała sobie sprawy przed rozpoczęciem zdjęć. Jak podkreśliła, nie przypomina sobie, by Weinstein pojawił się wtedy na planie filmowym.

Adwokatka Weinsteina Donna Rotunno podkreśliła, że aktorka zbyt często zasłania się niepamięcią. Przypomniała, że w sierpniu 2017 roku Sciorra wyznała na swym instagramowym koncie, że nie ma pieniędzy. "Mam nadzieję, że Harvey ma dla mnie pracę" - napisała Sciorra.

Z kolei drugi obrońca producenta, Damon Cheronis, zapowiedział wezwanie do stawienia się przed sądem przyjaciółki aktorki. Ma ona odnieść się do zwierzenia Sciorry twierdzącej, że seks z Weinsteinem był konsensualny. Zrobiłam "szaloną rzecz i uprawiałam seks z Harveyem Weinsteinem" - miała wyznać swej przyjaciółce Sciorra.