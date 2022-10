O tym incydencie Anna Faris opowiedziała już w 2017 roku, gdy coraz większy rozgłos zyskiwał ruch #MeToo. Gwiazda komediowej serii "Straszny film" oraz sitcomu "Mamuśka" wyjawiła wówczas, że podczas pracy na planie zdjęciowym pewien reżyser przekroczył dopuszczalne granice żartu.



Anna Faris: Ivan Reitman klepnął mnie w tyłek

"Kręciliśmy scenę, w której stałam na drabinie i zdejmowałam książki z półki, a wtedy on podszedł i z całej siły klepnął mnie w tyłek na oczach członków ekipy. Wszyscy byli skonsternowani, a ja kompletnie nie wiedziałam, jak zareagować, więc tylko nerwowo zachichotałam. Poczułam się mała i bezsilna. Faceta nigdy by tak nie potraktowano" - wyznała wtedy Faris.

Reklama

Aktorka nie ujawniła tożsamości owego reżysera. Aż do teraz. Rozmawiając z Leną Dunham w swoim podcaście "Anna Faris Is Unqualified" gwiazda opowiedziała o traumie, jaką zafundował jej przed laty nieżyjący już twórca "Pogromców duchów". Faris miała z nim do czynienia na planie komedii "Moja super eksdziewczyna" z 2006 roku.



"Jednym z najtrudniejszych doświadczeń zawodowych była dla mnie współpraca z Ivanem Reitmanem . Kręcenie komedii w atmosferze terroru i wrzasków było cholernie trudne. A Ivan wrzeszczał na nas non stop. Codziennie wybierał sobie jedną osobę, którą gnoił. Mojego pierwszego dnia to ja zostałam tą osobą. Byłam wściekła, zraniona i upokorzona. Innego dnia klepnął mnie w tyłek. To był dziwaczny moment" - relacjonuje gwiazda.

Zapytana przez Dunham o to, czy nikt nie stanął wówczas w jej obronie, Faris odparła gorzko: "Nie. To był przecież 2006 rok". W przeszłości aktorka ujawniła też, że Reitman wygadał się jej agentowi, że zatrudnił ją, bo ma "świetne nogi".



Anna Faris: Króliczek 1 / 11 Anna Faris urodziła się 29 listopada 1976 roku w Baltimore. Już jako 9-latka rozpoczęła występy w Seattle Repertory Theater. Następnie pojawiała się w reklamach telewizyjnych i małych lokalnych produkcjach. Jednocześnie nie zaniedbywała nauki - po ukończeniu szkoły średniej studiowała literaturę angielską na University of Washington. Po studiach wyjechała do Londynu, gdzie starała się pogodzić pracę i twórczość literacką. Koniec końców zwyciężyła jednak młodzieńcza pasja i po krótkim czasie Faris wróciła do Stanów i postawiła na aktorstwo. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

"Nie ukrywam, że to wspaniały komplement, bardzo lubię swoje nogi. Ale ten komentarz wpłynął na całe moje doświadczenie związane z tym projektem. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek mężczyzna dostał rolę, bo ma zgrabne nogi. Przez cały czas czułam, że dostałam angaż ze względu na wygląd, a nie talent" - zaznaczyła Faris.