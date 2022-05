13. LGBT+ Film Festival w wersji online

Tydzień po zakończeniu kinowych pokazów tegorocznej 13. edycji LGBT+ Film Festival wybrane tytuły z repertuaru będą przez dwa tygodnie dostępne na platformie MOJEeKINO.pl. Co warto zobaczyć?



W internecie widzowie zobaczą 49 filmów, w tym zdobywcę Nagrody Publiczności warszawskiej odsłony festiwalu w kategorii Najlepszy Film Krótkometrażowy, czyli polskie "Szczeliny" Magdaleny Gajewskiej, z udziałem Sandry Korzeniak , Jaśminy Polak , Justyny Wasilewskiej i Macieja Robakiewicza .



Bohaterką filmu jest Teresa, która wspólnie z mężem postanawia przeprowadzić się na jakiś czas do domu rodzinnego. Na miejscu bohaterka niespodziewanie spotyka swoją dawną miłość - Annę. Film można zobaczyć w bloku Lesbian Shorts II.



Platforma internetowa daje możliwość obejrzenia filmów tym, którzy nie zdążyli do kin albo mieszkają w miejscu, gdzie nie odbywały się festiwalowe pokazy.

W internecie pokazane zostaną filmy docenione już przez jury i publiczność na całym świecie. Oprócz "Trzech smutnych tygrysów" i "Love, Spells and All That", będą to "Tahara" oraz dokument "Hello World" i pogrupowane bloki krótkometrażowe: Gay shorts I, Gay shorts II, Lesbian shorts, Lesbian shorts II, Trans & Non-Binary Shorts I, Trans & Non-Binary Shorts II i Let's Animate This Love - Shorts.

LGBT+ Film Festival jest największym świętem kina LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej. 13. edycja festiwalu, której krakowska odsłona odbędzie się wyjątkowo w maju, pokazała w sumie 68 filmów w sekcji fabularnej, dokumentalnej oraz blokach krótkich metraży. Ważnym jej elementem są wydarzenia towarzyszące: koncert, konferencja oraz liczne spotkania twórców i ekspertów z publicznością.

13. LGBT+ Film Festival odbywał się w dniach 22-29 kwietnia w 7 polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Koninie. Krakowska edycja jest zaplanowana na 9-15 maja.

LGBT+ Film Festival w wersji online będzie trwał od 6 do 20 maja. Dokładny program dostępny jest na stronie mojeekino.pl

Zdjęcie Kora na plakacie 13. edycji LGBT+ Film Festival / materiały prasowe