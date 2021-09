12. LGBT Film Festival w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Tegoroczny program LGBT Film Festival to zestaw poruszających opowieści. W ramach wrocławskiej odsłony festiwalu widzowie będą mogli zobaczyć m.in "My First Summer" - historię z gatunku coming of age, gdzie czas dorastania ukazany jest przez pryzmat pierwszej miłości, przyjaźni, ale również motywu godzenia się ze stratą.

O życiu młodych ludzi opowiada również brazylijska produkcja "Valentina", która upomina się o społeczną równość w traktowaniu osób transpłciowych. Motyw walki o siebie i swoje marzenia odnajdziemy także w debiucie reżyserskim Evi Romen, "Dlaczego ty".



W programie wrocławskiej odsłony festiwalu znalazło się również najnowsze dzieło Bruce'a LaBruce'a, ikony kina LGBT, "Saint Narcisse".

Nie zabrakło też miejsca dla dokumentów. Na ekranach Kina Nowe Horyzonty widzowie będą mogli zobaczyć m.in. kenijską produkcję "I am Samuel" opowiadającą o związku dwóch mężczyzn, którzy za wszelką cenę starają się funkcjonować w świecie, w którym prawo zakazuje związków osób tej samej płci.

Wrocławska odsłona 12. edycji LGBT Film Festival odbędzie się w Kinie Nowe Horyzonty w dniach 17-23 września.

Zdjęcie Plakat 12. edycji LGBT Film Festival / materiały prasowe