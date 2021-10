12. LGBT Film Festival online przedłużony

12. LGBT Film Festiwal w wersji online został przedłużony do 25 października. Przed obecnością online, festiwal odbywał się stacjonarnie w ośmiu miastach w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz).



"Ponieważ zainteresowaniem festiwalem on-line jest duże, postanowiliśmy przedłużyć go do 25 października, aby każdy i każda z naszych odbiorców i odbiorczyń, miał i miała możliwość pełnego uczestniczenia w największym święcie kina LGBT+ w Polsce i obejrzenia wszystkich naszych propozycji: najnowszych i najlepszych filmów, jakie dla nich wyselekcjonowaliśmy, a które nie trafią nigdy na ekrany kin. Jest to więc jedyna okazja ich zobaczenia" - zaprasza dyrektor LGBT Film Festival Wiktor Morka.

Jakie tytuły są dostępne online?

W ramach trwającego już od 4 października przeglądu widzowie mogą oglądać aż 35 filmów, w tym dwa tytuły, które zdobyły nagrody publiczności warszawskiej odsłony festiwalu: "Transkids" - dokument o uzgodnieniu płci w młodym wieku, które wciąż wzbudza kontrowersje i "Strangers" - krótkometrażową fabułę o starszej kobiecie, która eksplorując swoją seksualną tożsamość zaczyna łamać zasady domu opieki. Film można zobaczyć w bloku Lesbian Shorts.

W Internecie prezentowane są też produkcje docenione już przez festiwalową i kinową publiczność na całym świecie.

Są to: "Advento de Maria", "Dear Fredy", "The Private Death of Lizzy Siddal", "The Whisper of the Jaguar", "I am Samuel", "My First Summer", "Saint-Narcisse", Transkids" I "Valentina".

Prezentowanych jest również pięć bloków krótkometrażowych: Gay shorts I, Gay shorts II, Irish shorts, Lesbian shorts i Trans & gender diverse shorts.

Filmy można oglądać online na platformie Outfilm.pl.