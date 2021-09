12. LGBT Film Festival: Co w programie? Krótkie metraże i pokazy specjalne

Podczas festiwalu pokazanych zostanie ponad 50 fabuł i dokumentów. Filmem otwarcia będzie "Swan Song" z Udo Kierem, Jennifer Coolidge i Lindą Evans w rolach głównych. Podczas 12. LGBT Film Festival będzie można również obejrzeć filmy krótkometrażowe, zaplanowano również pokazy specjalne.

12. LGBT Film Festival: Pokazy specjalne

"Westler"

Jest rok 1985, 4 lata do upadku muru berlińskiego. Felix z Zachodniego Berlina zakochuje się w Thomasie, który mieszka po wschodniej stronie muru. Przez pewien czas chłopcy utrzymują swoją relację dzięki temu, że Felix przyjeżdża na wschodnią stronę. Jednak godzina policyjna zmusza go za każdym razem do powrotu, zanim nastanie wieczór. Kiedy służby socjalistycznych Niemiec stają się podejrzliwe, Thomas postanawia, że ucieknie na Zachód. "Westler" to pierwszy pełnometrażowy film Wielanda Specka, legendy niemieckiej kultury LGBT+.

"Bildnis Einer Trinkerin" (Ticket of no Return)

Ona, kobieta o wyjątkowej, klasycznej urodzie i idealnych proporcjach, jakby zdjęta z obrazów Rafaela, stworzona, by wcielać się w Medeę, Madonnę, Beatrycze, Ifigenię lub Aspazję, opuszcza pewnego zimowego dnia Villę Rotonda i kupuje wilczy bilet do Berlina. Chce zapomnieć o swojej przeszłości i skupić się na jednej rzeczy, czymś należącym wyłącznie do niej. Berlin, w którym będzie zupełnie anonimowa, wydaje się najlepszym miejscem na zrealizowanie tego planu. Jej namiętnością jest alkohol - żyje, aby pić i pije, aby żyć. Teraz chce robić to w każdym miejscu, w którym się pojawi.

"Taxi Zum Klo"

Berlin Zachodni, rok 1980. Frank prowadzi podwójne życie. Za dnia znany jest jako Pan Ripploh, oddany nauczyciel w państwowej szkole. Lubi swoją pracę, uczniów i kolegów, ale nie robi nic więcej poza tym, co jest od niego wymagane. W nocy i w weekendy, znany jako Peggy, poszukuje anonimowego seksu. Wszystko jednak może się zmienić, kiedy poznaje Bernda. Zaczyna się od przypadkowego spotkania, ale Bernd szybko wprowadza się do mieszkania Franka. Snują plany o wspólnej przyszłości. Bernd marzy o domu na wsi. Frank go kocha, jednak nie może zrezygnować z anonimowego seksu. Berndowi oczywiście to się nie podoba, ale nie może go powstrzymać. Wybuchają kolejne kłótnie, które w końcu skłaniają Franka do przemyślenia całego życia, we wszystkich jego aspektach.

12. LGBT Film Festival: Krótkie metraże

"Trans & Gender Diverse Shorts"

"God’s Daughter Dances": Transpłciowa tancerka o imieniu Shin-mi zostaje wezwana do stawienia się przed komisją wojskową w celu przejścia obowiązkowej kwalifikacji. Dziewczyna udaje się tam w pełnej gotowości do walki... o swoją tożsamość.

"Venture Out": Venture Out to organizacja non-profit, która organizuje outdoorowe wyprawy dla społeczności LGBT. Założyciel i uczestnicy projektu dzielą się swoimi historiami na temat terapeutycznej mocy natury i przynależności.

"Irish Shorts"

"134": W dniu lokalnego konkursu tanecznego rodzice jednego z uczestników zmagają się z tożsamością płciową swojego dziecka.

"Equal": W małym zakątku Zjednoczonego Królestwa toczy się bitwa. Bitwa o miłość i prawo do równości.

"Boy Saint": Opowieść o przyjaźni i miłości dwójki chłopaków, zainspirowana wierszem Petera LaBerge’a.

"Becoming Cherrie": Barwny portret żyjącej w konserwatywnej Irlandii Północnej, zakażonej HIV drag queen Cheerie Ontop.

"In Orbit": Fascynująca historia miłosna dwóch kobiet, która wymyka się ograniczeniom czasu i przestrzeni."

Frida Think": Kobieta zjawia się na imprezie w przebraniu Fridy Kahlo, by odkryć, że to, co według niej wyjątkowe, przyciąga uwagę wszystkich.

"Muirgheilt": Kiedy w sieci rybaka wpada dużo większa zdobycz niż zazwyczaj, okazuje się, że to dopiero początek niespodzianek.

"Lesbian Shorts"

"Colada" (The Wash In Love): Maria kocha się w swojej sąsiadce, Susanie. Chce sprawić, by kobieta odwzajemniła jej uczucia, ale spotyka ją tylko przy rozwieszaniu prania.

"Deine schöne Gestalt" (Beautiful You): Christine, próbująca na wszelkie sposoby przywrócić głos swojej niemej córce, spotyka Leonore. Skupiona na obowiązkach rodzinnych kobieta staje się coraz bardziej świadoma własnej nieumiejętności wyrażania wewnętrznych pragnień.

"Regarde passer mon fantôme" (See my ghost passing away): Gdzieś na granicy marzeń sennych i koszmarów Lilith widzi ducha utraconej miłości. Zachwycające wizualnie, enigmatyczne ghost story o nastoletnich uczuciach.

"Ayaneh": Pewnego dnia Ayaneh spotyka na basenie Annę, która od razu ją zaciekawia. W miarę rozwoju ich relacji religijna rodzina Ayaneh wyraża coraz większy sprzeciw wobec nowej znajomości córki.

"Strangers": Adrienne i Stewart muszą zająć się swoją chorującą matką, która - eksplorując swoją seksualną tożsamość - zaczyna łamać zasady domu opieki. Wzruszająco-zabawny, zniuansowany portret jesieni życia.

"Noor & Layla": Noor i Layla postanawiają się rozstać. To koniec ich wspólnej drogi czy może... początek? Obserwujemy pięć przełomowych momentów z ich życia, którym za każdym razem towarzyszy muzułmańskie wezwanie do modlitwy.

"Gay Shorts I"



"Sparks": Po roku od śmierci swojego brata-bliźniaka, homofob Amit wraca do rodzinnego domu. Na miejscu odkrywa, że mieszka tam partner zmarłego na AIDS Yoniego.

"Hands and Wings": Z powodu swojej niepełnosprawności Woo-Sung nie może swobodnie posługiwać się rękami. Nie potrafi więc samodzielnie realizować swoich seksualnych pragnień. Matka próbuje mu pomóc, ale to dla niego za wiele...

"Rio": 6 lat po przeżyciu namiętnego romansu Bruno i Franco spotykają się w mieście o nazwie Río Ceballos. Podczas spędzanego wspólnie dnia dyskutują o swoim byłym związku. Konflikty i nieporozumienia wieku nastoletniego wracają w zmienionej formie, a mężczyźni odkrywają, że ich młodzieńczy związek mógł być o wiele ważniejszy niż dotąd myśleli.

"Fag": Thomas odkrywa swoje uczucia do Estebana, kolegi ze szkoły. Plotka o "inności" chłopaka rozchodzi się z prędkością światła, a on sam zaczyna odczuwać na sobie spojrzenia innych uczniów.

"Gay Shorts II"

"Two Men by the Sea": Po opuszczeniu Brazylii, César spotyka Martina w opustoszałej kawiarni w estońskim Tallinie. Mężczyźni mają przed sobą tylko płynny bezkres morza...

"Vincent avant Midi" (Vincent before Noon): Ojciec składa synowi nieoczekiwaną wizytę po latach konfliktu, spotykając się z wybuchem gniewu. Wszystko zmienia się jednak, gdy ten pierwszy wyjawia prawdziwy powód odwiedzin...

"Next of Kin": Liam, młody Brytyjczyk staje się ofiarą systemu, który odmawia mu prawa do istnienia i skazuje na zapomnienie po nagłej śmierci jego partnera, Bena.

"Virgin My Ass": Ophir prosi Harela o małą przysługę, która pozwoli mu poczuć się "normalnym gejem". No, może o coś więcej niż przysługę... Podczas spędzonej wspólnie nocy obaj nauczą się wiele o intymności.

"Fernández Pratsch": Wyjątkowy, wolny i niezwykle ekscentryczny: oto Serafin, Hiszpan, który w czasie reżimu generała Franco zostaje zesłany do Niemiec. 60 lat później opowiada nam razem z mężem Michaelem o swoich wspomnieniach i marzeniach.