1 / 8

"Śubuk" to najnowsze dzieło producentów "Carte Blanche", "Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara hitu "Boże Ciało", który w kinach zobaczyło łącznie prawie 1,6 miliona widzów. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji.