Festiwal filmowy w Gdyni: Wydarzenie szczególne

W trakcie konferencji prasowej zapowiadającej 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział, że festiwal, to największe wydarzenie artystyczne wpisane w kalendarz miasta.

"To wydarzenie szczególne, przykuwa uwagę całej kulturalnej Polski i nie tylko.(...) To, co szczególnie mnie cieszy, że festiwal z roku na rok coraz mocniej wrasta w kartę miasta" - mówił Szczurek i podkreślił, że Gdynia w ubiegłym roku została wpisana na listę miast kreatywnych UNESCO, jako miasto filmu.

Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć wyraził nadzieję, że w tym roku festiwalowi nie przeszkodzi rozwój pandemii koronawirusa, jak miało to miejsce we wcześniejszych edycjach i dodał, że paradoksalnie skutki pandemii są pozytywne.

"W zeszłym roku mieliśmy 40 parę tys. widzów w realnym świecie na festiwalu, a ponad 100 tys. ludzi oglądało on-line" - powiedział Kopeć.

47. FPFF w Gdyni: 20 filmów walczy o Złote Lwy

W tym roku w Konkursie Głównym znalazło się dwadzieścia filmów. Wśród nich jest sześć pełnometrażowych debiutów reżyserskich i dwa drugie filmy reżyserów.

Zgodnie z regulaminem 47. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: Dyrektor Artystyczny Festiwalu Tomasz Kolankiewicz oraz powołany przez niego Zespół Selekcyjny (organ doradczy, w skład którego wchodzą filmoznawczyni Paulina Kwiatkowska, krytyczka filmowa Adriana Prodeus i reżyser filmowy Janusz Zaorski), a także Komitet Organizacyjny.

Filmy, które zostały zakwalifikowane do Konkursu Głównego, to: "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Filip" Michała Kwiecińskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego, "Iluzja" Marty Minorowicz, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Orlęta. Grodno’39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Tato" Anny Maliszewskiej, "Śubuk" Jacka Lusińskiego, "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego, "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego , "Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej, "Zadra" Grzegorza Mołdy i "Johnny" Daniela Jaroszka.



Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 30 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyboru filmów również dokonał Dyrektor Artystyczny festiwalu, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców - filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej i historyka filmu Macieja Gila.

W trzeciej sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, znalazły się filmy zakwalifikowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Ponadto pięć filmów zostało nominowanych w konkursie o nagrodę Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka. W tym roku odbędzie się jego premierowa odsłona. "Decyzję, do kogo trafi statuetka Złotych Lwiątek, zaprojektowana przez najmłodszych artystów, podejmie rzecz jasna dziecięce jury" - podali organizatorzy.

Nominacje do Złotych Lwiątek otrzymały filmy: "Detektyw Bruno" (reżyseria: Magdalena Nieć i Mariusz Palej , scenariusz: Marcin Ciastoń i Ewa Rozenbajgier), "Czarny młyn" (reżyseria: Mariusz Palej , scenariusz: Magdalena Nieć i Katarzyna Stachowicz-Gacek), "Tarapaty" (reżyseria i scenariusz: Marta Karwowska ), "Tarapaty 2" (reżyseria i scenariusz: Marta Karwowska ) oraz "Za duży na bajki" (reżyseria: Kristoffer Rus , scenariusz: Agnieszka Dąbrowska).

W tym roku sekcja Gdynia Dzieciom odbędzie się pod hasłem "Pooglądajcie ze mną, mamo, tato!". "W programie znalazły się premiery i żelazna klasyka, metraże długie i krótkie, filmy aktorskie i animacje, tytuły kinowe i odcinki seriali telewizyjnych. Blisko pół setki atrakcyjnych filmów zainspirowanych literaturą. To z ekranizacji popularnych książek złożono program tegorocznej edycji" - podkreślono w komunikacie prasowym.

"Orzeł. Ostatni patrol" filmem otwarcia imprezy

Filmem otwarcia festiwalu będzie produkcja nierozerwalnie związana z polskim morzem, czyli "Orzeł. Ostatni patrol" .



W filmie zobaczymy wspaniałych aktorów, a wśród nich znaleźli się: Tomasz Ziętęk , Antoni Pawlicki , Tomasz Schuchardt , Mateusz Kościukiewicz , Rafał Zawierucha , Adam Woronowicz czy Filip Pławiak .



Za reżyserię odpowiada Jacek Bławut - zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za "Wirtualną wojnę" oraz Srebrnych Lwów na FPFF Gdyni za "Jeszcze nie wieczór" . Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska , autorka zdjęć do głośnego filmu Agnieszki Holland "W ciemności" , za który otrzymała m.in. nagrodę za najlepsze zdjęcia na FPFF w Gdyni.



Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, polski okręt podwodny ORP "Orzeł" wyrusza w niebezpieczną misją na Morzu Północnym. W jej trakcie napotka zagrożenia w postaci podwodnych min, ataków bombowych z powietrza i wrogich okrętów. Załoga musi się zmierzyć z coraz większym fizycznym oraz psychicznym wycieńczeniem. Jednak prawdziwy wróg jest niewidoczny, ukryty w klaustrofobicznym wnętrzu okrętu.

"Orzeł. Ostatni patrol" to spektakularna produkcja o legendarnym okręcie podwodnym ORP "Orzeł". Film przedstawia trzymającą w napięciu i owianą tajemnicą historię ostatniej misji jednostki. Jego scenariusz oparto na znanych już faktach, jak i zupełnie nowych dokumentach na temat możliwych losów okrętu.

Platynowe Lwy dla Filipa Bajona

W tym roku nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za całokształt twórczości otrzyma Filip Bajon . Reżyser i scenarzysta odbierze statuetkę Platynowych Lwów podczas finałowej gali 47. FPFF.



W dorobku laureata jest prawie 40 filmów fabularnych i dokumentalnych, spektakli i seriali nagradzanych na festiwalach oraz przez prestiżowe gremia filmowe. Wiele z nich otrzymywało nagrody także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, m.in. "Aria dla atlety", "Wizja lokalna 1901" , "Wahadełko", "Magnat", "Poznań '56", "Kamerdyner".

Filip Bajon reżyserował ponadto sztuki teatralne, teatry telewizji i filmy dokumentalne (m.in. "Poszukiwany Ryszard Kapuściński", 1998 r., "Opowiem ci jak wrócę", 2008 r.). Nigdy nie zrezygnował ze swojej pasji literackiej. Kolejno ukazywały się: opowiadania "Proszę ze mną na górę" (1979), powieści "Serial pod tytułem" (1976), "Podsłuch" (1994) i autobiograficzny "Cień po dniu" (2008).

"Aria dla atlety" (1979) - akcja filmu zaczyna się w chwili, gdy Władysław Góralewicz (Krzysztof Majchrzak), były mistrz świata modnych u progu XX wieku zapasów w stylu francuskim i wolnoamerykańskim przekazuje operze swą imponującą kolekcję nagród. Przy tej okazji udziela wywiadu i wspomina własne życie. U schyłku XIX wieku jako młody galicyjski wieśniak zaczyna występować w budach jarmarcznych oraz podrzędnych cyrkach. Jego niesamowita siła i zaskakująca elegancja walki sprawia, że pnie się coraz wyżej po szczeblach zapaśniczej hierarchii.

Z biegiem lat coraz bardziej angażował się w pracę z debiutantami i studentami. Przez kilka lat był szefem Studia Filmowego "Dom", a w latach 2015-2019 - dyrektorem Studia Filmowego "Kadr". W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Wykładał także na WRITV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wielokrotnie zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W 2002 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 roku Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".

Filip Bajon - reżyser i scenarzysta, a także autor powieści i opowiadań oraz, sporadycznie - aktor, w piątek, 25 sierpnia, kończy 70 lat. Artysta urodził się 25 sierpnia 1947 roku w Poznaniu. Zanim został reżyserem, ukończył w 1970 r. wydział prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cztery lata później uzyskał dyplom na wydziale reżyserii łódzkiej PWSFTviT. Pierwsze kroki po opuszczeniu szkoły filmowej stawiał w zespole "Tor", realizując filmy dokumentalne oraz fabularne krótko- i średniometrażowe.

Platynowe Lwy corocznie przyznaje Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, by uhonorować dorobek wybitnych postaci polskiego kina. Kandydaturę Filipa Bajona rekomendowało w tym roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Rada Programowa Festiwalu.