Krótkometrażowy film "Victoria" Karoliny Porcari z Katarzyną Figurą w roli 50-letniej Amelii, której życie ulega przemianie, kiedy doznaje pierwszego orgazmu przy użyciu wibratora, otrzymał Nagrodę im. Lucjana Bokińca za najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Grana przez Katarzynę Figurę Amelia, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, od wielu lat żyje w małżeństwie z rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Związek stopniowo popada w rutynę, a przy tym nie daje kobiecie seksualnego spełnienia. Pięćdziesięciolatka nie jest nawet świadoma własnych pragnień i potrzeb. To, co przez całe życie pozostawało uśpione, zacznie budzić się wraz ze znalezieniem tajemniczej przesyłki pod drzwiami mieszkania - brzmi opis filmu "Victoria".

Reklama

"Victoria" została w czerwcu nagrodzona Srebrnym Smokiem dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Nagroda ta oznacza, że film ma skróconą drogę do ubiegania się o nominację do Oscara. Ponadto "Victoria" otrzymała rekomendację do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej.

"Przez lata uparcie widziano w niej symbol seksu i namiętności. Jej kreacje w 'Pociągu do Hollywood' i 'Kingsajzie' od lat rozpalają wyobraźnię, a ona sama - na przekór wszystkiemu - wciela się w stłamszoną żonę męża, stawiającego na małżeński obowiązek raz w miesiącu. Znacie Katarzynę Figurę seksowną, dramatyczną, komediową, ale takiej - jeszcze nie. I takiej roli jeszcze nikt przed nią w polskim kinie nie stworzył" - pisała w recenzji dla Interii Dagmara Romanowska.



Wideo "Victoria" [trailer]

Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie: Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), Maria Dębska i Beata Walentowska przyznało też inne nagrody.

Bursztynowe Lwy dla "Dziewczyn z Dubaju"

Nagrodę Specjalną (oraz 10 tys. zł) otrzymał Jakub Radej za film "Followers. Odpalaj Lajwa", wyróżniono także "Dygot" Joanny Różniak i "Alkobiadesa" Roberta Kwilmana (twórcy otrzymali po 5 tys. zł).

Podczas piątkowej gali poznaliśmy także zwycięzcę "Niebyłego Festiwal Polskich Filmów Fabularnych". Jury złożone z osób urodzonych w latach 1982-1983 oceniało tytuły, które z powodu stanu wojennego nie trafiły na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Cegłę dla najlepszego filmu otrzymał "Odwet" Tomasza Zygadły.

Pięć filmów rywalizowało też o premierową na festiwalu w Gdyni, przyznawaną przez dziecięce jury nagrodę Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka. Trafiła ona do Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, twórców filmu "Detektyw Bruno" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Detektyw Bruno" [trailer] materiały prasowe

Z kolei Bursztynowe Lwy, nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kina Polskie dla polskiego filmu, który w ostatnim sezonie uzyskał najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach, otrzymały "Dziewczyny z Dubaju" Marii Sadowskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny z Dubaju" [trailer] materiały prasowe

"Chleb i sól" z Nagrodą Dziennikarzy

W piątek poznaliśmy też laureata Nagrody Dziennikarzy - został nim film "Cheb i sól" Damiana Kocura. Obraz ten otrzymał też nagrodę Jury Młodych dla najlepszego filmu w Konkursie Głównym, przyznano mu również Don Kichota - nagrodę polskiej federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "PrzeVODnik": Katarzyna Borowiecka o filmie "Chleb i sól" POLSAT GO

Wśród wyróżnionych podczas piątkowej gali filmów znalazły się też: "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej (Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych), "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego (Nagroda Festiwali i Przeglądów Polskiego Kina Za Granicą), "Strzępy" Beaty Dzianowicz (Nagroda Onetu) i "Na żywo" Mary Tamkovich (Nagroda miesięcznika "Zwierciadło").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "PrzeVODnik": Katarzyna Borowiecka o filmie "Strzępy" POLSAT GO

Kryształową Gwiazdę - nagrodę magazynu "Elle" - otrzymała Sandra Drzymalska , z kolei Dawid Ogrodnik za rolę w filmie "Johnny" został nagrodzony Złotym Kangurem - nagrodą przyznawaną przez australijskich dystrybutorów filmowych.

Nagrodę za reżyserię castingu otrzymała Marta Kownacka, z kolei Karolina Porcari i Katarzyna Figura zostały wyróżnione przez markę Dr Irena Eris. Nagrodę za efekty dźwiękowe przyznało także Radio Gdańsk - otrzymali ją Radek Ochnio i Michał Fojcik za dźwięk w filmie "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta. Z kolei nagrodę Electrolux "Klimatyczny Film" - dla najbardziej ekologicznej produkcji filmowej przypadła "Matecznikowi" Grzegorza Mołdy i "Alkibiadesowi" Roberta Kwilmana.

Uroczysta gala zakończenia 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w sobotę o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Transmisję wydarzenia przeprowadzi TVP Kultura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Adamski w "PrzeVODniku" o swoich faworytach na FPFF POLSAT GO

Zobacz też:

Netflix. "Willa miłości": Polacy oszaleli na punkcie tego filmu!

"Purpurowe serca": Polacy pokochali nowy hit Netflixa

Netflix: Przegląd filmów na 2022 rok. Nowy film co tydzień