O główną nagrodę 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rywalizuje w tym roku 20 tytułów. Według krytyka Łukasza Adamskiego na Złote Lwy najwięcej szans mają: "IO" Jerzego Skolimowskiego, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej oraz "Chleb i sól" Damiana Kocura

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Adamski w "PrzeVODniku" o swoich faworytach na FPFF POLSAT GO

O tym, jaki film otrzyma Złote Lwy, zdecyduje jur, w skład którego weszli: reżyser Jerzy Domaradzki (przewodniczący), scenarzysta Cezary Harasimowicz, aktorka Ewa Dałkowska, montażystka Milenia Fiedler, scenograf Wojciech Zogala, producentka Agata Szymańska, reżyserka Dorota Kędzierzawska, operator Grzegorz Kędzierski oraz kompozytorka Teoniki Rożynek.

Galę zakończenia 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych prowadzą w Teatrze Muzycznym Agata Konarska i Tomasz Tylicki.

Pierwszą nagrodę wieczoru - Nagrodę Publiczności, otrzymał film "Johnny" w reżyserii Daniela Jaroszka - fabularna opowieść o życiu księdza Jana Kaczkowskiego, w któego wcielił się Dawid Ogrodnik.

Najlepszym filmem Konkursu Filmów Krótkometrażowych uznano "Victorię" Karoliny Porcari z główną rolą Katarzyny Figury. "Jestem szczęśliwa i wzruszona" - powiedziała reżyserka Karolina Porcari. "To historia kobieca, w której kobiece ciało nie jest obiektem seksualnym (...) tylko jest polem emancypacji" - dodała reżyserka.

Zdjęcie Karolina Porcari (P) i Katarzyna Figura (L) / Wojciech Stróżyk / Reporter

Na scenie pojawiła się też odtwórczyni głównej roli Katarzyna Figura, która nazwała "Victorię" "ważny głosem o kobietach i o tym, że nie pozostajemy niewidoczne".

Wideo "Victoria" [trailer]

Najlepszym filmem Konkursu Filmów Mikrobudżetowych okazał się "Słoń" Kamila Krawczyckiego - rozgrywająca się na Podlasiu opowieść o miłości dwóch mężczyzn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Słoń" [trailer] materiały prasowe

"Ten film ma być 'przytulasem'. Chciałem nim przytulić queerową społeczność, do której sam przynależę. Pomimo tego wszystkiego, co się teraz dzieje - damy radę i przetrwamy" - powiedział reżyser Kamil Krawczycki, dziękując ze sceny swojemu chłopakowi.

Nagroda za debiut reżyserski lub drugi film trafiła do Beaty Dzianowicz za film "Strzępy" . "Ja dopiero macam film fabularny" - powiedziała ceniona dokumentalistka Beata Dzianowicz.

Nagrodę za nagrodę za profesjonalny debiut aktorski otrzymała Marta Stalmierska, którą oglądaliśmy w Gdyni w filmach "Apokawixa" i "Johnny". "Jedną z najpiękniejszych w życiu rzeczy jest robienie to, co się kocha (...) Róbmy to, co kochamy" - powiedziała aktorka.

Nagroda za najlepszą charakteryzację powędrowała do Dariusza Krysiaka ("Filip", "Orzeł. Ostatni patrol") . "To niezwykły honor, że jury, spośród tylu twórców i filmów, wybrało właśnie mnie" - powiedział laureat, dziękując specjalnie reżyserowi "Filipa" - Michałowi Kwiecińskiemu.

Nagrodę za najlepsze kostiumy otrzymała Magadalena Rutkiewicz-Luterek ("Wesel"). "Szanowne jury - dziękuję. Wyróżnienie otrzymane od państwa to wielkie zawodowe wyzwanie na przyszłość, ogromny stres, ale i radość" - powiedziała laureatka, zwracając się także ze sceny do Wojciecha Smarzowskiego.

"Nieś swoją wrażliwość przez świat. Jesteś naprawdę wielki. W każdym filmie uczysz nas, że każde zło kiedyś dobiegnie końca, ale za cenę poświęceń" - powiedziała Rutkiewicz-Luterek, przypominając o rocznicy 17 września.

"Życzmy sobie wszyscy, żeby ta data była tylko kartą w historii, tylko tej przeszłej, bo obok nas ciągle wolność i miłość nie ma ceny. Najniższy pokłon walczącej ze złem Ukrainie!" - zakończyła płomienne wystąpienie Rutkiewicz-Luterek.

Statuetka za najlepszą scenografię powędrowała do Jagny Dobesz za film "The Silent Twins".

Nagrody 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:

Nagroda Publiczności - "Johnny" (reż. Daniel Jaroszek)

Najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych - "Victoria" (reż. Karolina Porcari)

Najlepszy film Konkursie Filmów Mikrobudżetowych - "Słoń" (reż. Kamil Krawczycki)

Nagroda Specjalna w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych - "Obudź się (reż. Filip Dzierżawski)

Debiut reżyserski lub drugi film - "Strzępy" (reż. Beata Dzianowicz)

Profesjonalny debiut aktorski - Marta Stalmierska ("Johnny", "Apokawixa")

Najlepsza charakteryzacja - Dariusz Krysiak ("Filip", "Orzeł. Ostatni patrol")

Najlepsze kostiumy - Magadalena Rutkiewicz-Luterek ("Wesele")

Najlepsza scenografia - Jagna Dobesz ("The Silent Twins")

"Chleb i sól" Damiana Kocura z Nagrodą Dziennikarzy

W piątkowy wieczór poznaliśmy już pierwszych laureatów 47. FPFF w Gdyni. Przyznawaną przez dziecięce jury nagrodę Złote Lwiątka im. Janusza Korczak otrzymali Magdalena Nieć i Mariusz Palej, twórcy filmu "Detektyw Bruno" . Z kolei Bursztynowe Lwy, nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kina Polskie dla polskiego filmu, który w ostatnim sezonie uzyskał najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach, otrzymały "Dziewczyny z Dubaju" Marii Sadowskiej.

W piątek poznaliśmy też laureata Nagrody Dziennikarzy - został nim film "Chleb i sól" Damiana Kocura. Obraz ten otrzymał też nagrodę Jury Młodych dla najlepszego filmu w Konkursie Głównym, przyznano mu również Don Kichota - nagrodę polskiej federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Wśród wyróżnionych podczas piątkowej gali filmów znalazły się też: "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej (Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych), "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego (Nagroda Festiwali i Przeglądów Polskiego Kina Za Granicą), "Strzępy" Beaty Dzianowicz (Nagroda Onetu) i "Na żywo" Mary Tamkovich (Nagroda miesięcznika "Zwierciadło").



