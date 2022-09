" The Silent Twins " Agnieszki Smoczyńskiej otrzymały Złote Lwy - najważniejszą nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi Lwami nagrodzono " Filipa " Michała Kwiecińskiego . Najlepszymi aktorami imprezy okazali się Dorota Pomykała (" Kobieta na dachu ") i Piotr Trojan (" Johnny ").

"Chleb i sól" bez nagrody. Skandal?

Decyzja jury wywołała sporo kontrowersji wśród dziennikarzy, którzy najlepszym filmem festiwalu wybrali "Chleb i sól" Damiana Kocura.

"Nie chcę odbierać sukcesu Smoczyńskiej, bo The 'Silent Twins' jest spoko, ALE... To skandal, że nie wygrał 'Chleb i sól', to skandal, że najlepszy film nie dostał ANI JEDNEJ nagrody!" - napisał na Twitterze kulturoznawca i krytyk Michał Przepiórka.

Także krytyk Łukasz Adamski wskazywał na "Chleb i na sól" jako jeden z trzech najlepszych filmów imprezy.

Sporą niespodzianką jest też brak jakiejkolwiek nagrody da filmu Jerzego Skolimowskiego "IO", który jest polskim kandydatem do Oscara. "Nagroda w Gdyni byłaby pięknym hołdem złożonym Skolimowskiemu i jednocześnie docenieniem jednego z jego najlepszych filmów. Czy jednak tak autorskie i hermetyczne spojrzenie, będące na dodatek parafrazą klasycznego kina Roberta Bressona, ma szansę przekonać jury?" - zastanawiał się Adamski.

"Silent Twins" to polsko-amerykańsko-brytyjska koprodukcja. Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons (w tych rolach Letitia Wright i Tamara Lawrance), które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym.

Gdynia 2022: Podziękował ze sceny nowemu prezesowi Telewizji Polskiej

Srebrnymi Lwami nagrodzono "Filip" Michała Kwiecińskiego.

"To niesamowita nagroda" - powiedział reżyser. "Dziękuję ekipie, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i te przyjaźnie na długo pozostaną w naszych sercach". "Chciałem podziękować jeszcze jednej osobie - aktorowi Erykowi Kulmowi. Przez rok oddał swoje ciało i duszę dla tego filmu. Bez niego ten film by nie powstał" - dodał reżyser.

Po niespodziewanym pominięciu filmu "Chleb i sól" oraz "IO", nadszedł czas na przemówienie, które wzbudziło niemałe emocje wśród publiczności. Ze sceny podziękowano nowemu prezesowi Telewizji Polskiej, Mateuszowi Matyszkowiczowi.

"W imieniu producenta, Telewizji Polskiej, bardzo dziękuję, że film "Filip" został zauważony i doceniony. Nie powstałby, gdyby nie determinacja autora scenariusza i reżysera Michała Kwiecińskiego, który ten film nosił w sercu od wielu lat, i dzięki intuicji Mateusza Matyszkowicza, prezesa Zarządu TVP, który w ten odważny projekt uwierzył i wspierał go na każdym etapie realizacji – powiedziała Snochowska-Majer, dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu w Telewizji Polskiej.

"Filip" to niespodziewany wygrany tegorocznej Gdyni. Obraz nagrodzono także za najlepsze zdjęcia (Michał Sobociński) oraz najlepszą charakteryzację (Dariusz Krysiak).