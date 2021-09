Jakub Izdebski Gdynia 2021

W "Zupie nic" znajdziemy prawie wszystko. Może zatem skupmy się na początku na tym, czego w niej nie ma. Otóż w "Zupie nic" nie znajdziemy fabuły. Nie ma w niej rozwoju postaci. Nikt się nie zmienia, nikt nie przechodzi żadnej drogi. Nie ma problemu, do którego rozwiązania dążą bohaterowie. Jest za to zbiór wszelakich anegdot z życia w Polsce przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Trochę dziwię się samemu sobie, że to piszę, ale w wypadku tego filmu to przeważnie wystarcza.