Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2021 oficjalnie otwarty

Podczas gali otwarcia, która odbyła się w poniedziałek w Teatrze Muzycznym w Gdyni, dyrektor artystyczny FPFF Tomasz Kolankiewicz podkreślił, że polska kinematografia jest "na fali wznoszącej". "Przed nami jeden z najmłodszych festiwali. Mamy rekordową liczbę debiutów, filmów drugich w konkursie głównym, wspaniale obsadzony konkurs filmów krótkometrażowych, bardzo ciekawe mikrobudżety. Można powiedzieć, że idzie młode. Dlatego dla mnie bardzo ważne było znaczne rozbudowanie sekcji Czysta Klasyka. Pokażemy sporo klasycznego polskiego kina. Bardzo często w Polsce lubimy narzekać na różne rzeczy. Co jak co, ale akurat kinematografia nam się udała, więc wydaje mi się, że warto do niej wracać" - ocenił.

Reklama

Kolankiewicz poinformował, że twórcy festiwalu podpisali deklarację "Kultura dla Klimatu". "W tym roku bardzo duży nacisk położyliśmy na ekologię. Dzisiaj wydarzenia branżowe rozpoczęło przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych spotkanie o tzw. green filmingu, o zrównoważonej produkcji filmowej. My także jako festiwal staramy się produkować zieloną imprezę. Znacznie ograniczyliśmy wszystkie druki papierowe. Namawiamy do korzystania z butelek wielokrotnego użytku, do korzystania z pysznej gdyńskiej wody kranowej" - powiedział. Dodał, że działania proekologiczne to "moda, którą powinniśmy wszyscy propagować". "My staramy się w Gdyńskim Centrum Filmowym koncentrować na tym codziennie. Nie tylko w czasie festiwalu, ale przez cały rok" - zapewnił.

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otwarty! 1 / 12 Fotoreporterzy i fani czekają na gwiazdy Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przyznał, że to wielka radość zobaczyć uczestników wydarzenia na żywo. "Bardzo zatęskniliśmy za tym prawdziwym klimatem festiwalowym. Te ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo potrzebujemy bezpośredniego spotkania, jak my, publiczność, potrzebujemy spotkania z twórcami, by wydarzyła się prawdziwa sztuka, by dzieło spotkało odbiorcę, by twórca usłyszał reakcję publiczności w tych momentach, które zaplanował, w tych chwilach, które wymyślił, że mają rozbawić, a w tych które poruszyć - usłyszał, że sala jest poruszona" - stwierdził.

Szczurek wyraził także nadzieję, że tegoroczna impreza "pomimo obostrzeń będzie okazją przede wszystkim do prawdziwego spotkania, do spotkania twarzą w twarz, że da niezliczone okazje do tego, byście państwo mogli dyskutować o tym, jaka jest kondycja polskiego kina, o tym, co przed państwem, jakie plany, jakie projekty twórcze będziecie państwo realizować". "My, publiczność, czekamy już z utęsknieniem na projekcje festiwalowe. Wiem, że tegoroczna edycja jest bardzo ciekawa, więc dostarczy nam wielu wspaniałych atrakcji. Życzę niezapomnianych wrażeń festiwalowych" - podsumował.

Festiwal oficjalnie zainaugurował pokaz "Zezowatego szczęścia" Andrzeja Munka. Film z 1960 r. zrealizowany według scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego opowiada o konformiście Janie Piszczyku (granym przez Bogumiła Kobielę), który od dzieciństwa usiłował za wszelką cenę zyskać aprobatę otoczenia.

"Zezowate szczęście": Polski antybohater 1 / 6 Andrzej Munk wyreżyserował "Zezowate szczęście" na podstawie tekstu znakomitego polskiego scenarzysty Jerzego Stefana Stawińskiego. Film w groteskowo-karykaturalnym ujęciu przedstawia losy oportunisty, który w różnych warunkach, na przestrzeni wielu lat, usiłuje przypodobać się aktualnym władzom. Źródło: Agencja FORUM Autor: archiwum Filmu udostępnij

"Jednym z głównych bohaterów retrospektyw w Gdyni jest Andrzej Munk, wybitny polski reżyser. Mamy w tym roku podwójny jubileusz: 100-lecia jego urodzin oraz 60-lecia śmierci. Co warto podkreślić, to dzisiaj wypada okrągła 60. rocznica śmierci Andrzeja Munka, który - jak wiemy - zginął tragicznie podczas pracy nad swoim ostatnim filmem 'Pasażerka'" - mówił Kolankiewicz przed projekcją. "Ale dzisiaj zobaczymy film troszeczkę inny, bardzo ciekawe dzieło. Wydaje mi się, że Andrzej Munk to jest taki twórca może czasami pomijany przez to, że tak wcześnie opuścił polską kinematografię, a warto wracać do jego twórczości i przeglądać się w niej troszeczkę. To był twórca bardzo inteligentny, też świetny nauczyciel kina. Jego filmy są dzisiaj zaskakująco aktualne" - dodał.

"Pasażerka" 1 / 8 Aleksandra Śląska w scenie z filmu "Pasażerka Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij

W konkursie głównym uczestniczy 16 filmów - wśród nich "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, "Inni ludzie" Aleksandry Terpińskiej, "Hiacynt" Piotra Domalewskiego i "Zupa nic" Kingi Dębskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żeby nie było śladów" [trailer 2] materiały prasowe

O Złote Lwy ubiegają się także: "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz, "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza, "Przejście" Doroty Lamparskiej, "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta oraz "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" [trailer 2] materiały prasowe

Do Grand Prix Festiwalu kandydują również: "Ciotka Hitlera" Michała Rogalskiego, "Lokatorka" Michała Otłowskiego, "Mosquito State" Filipa Jana Rymszy, "Powrót do Legolandu" Konrada Aksinowicza, "Prime Time" Jakuba Piątka, "Śmierć Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego i "Sonata" Bartosza Blaschkego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciotka Hitlera" [trailer] TVP

Najlepsze filmy wyłoni jury w składzie: reżyser i scenarzysta Andrzej Barański (przewodniczący), aktorka Joanna Kulig, kompozytor Mikołaj Trzaska, pisarz, dramaturg i scenarzysta Robert Bolesto, operator, reżyser i scenarzysta Bogdan Dziworski, czeska filmoznawczyni Emilia Mira Haviarová, kostiumografka Dorota Roqueplo oraz reżyser Agnieszka Smoczyńska.

W konkursie filmów krótkometrażowych rywalizują 24 filmy zrealizowane przez szkoły filmowe i niezależnych producentów. Oceni je jury pod przewodnictwem reżyser i scenarzystki Małgorzaty Szumowskiej, w którym znaleźli się: aktorka Agnieszka Podsiadlik oraz dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Clermont-Ferrand Tim Redford.

W konkursie filmów mikrobudżetowych bierze udział pięć tytułów wyprodukowanych z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Laureata tej sekcji ogłosi jury w składzie: reżyser i scenarzysta Magnus von Horn (przewodniczący) oraz producenci Jan Naszewski i Agata Szymańska.

Filmy prezentowane są również w sekcjach pozakonkursowych. W cyklu "Polonica" można obejrzeć trzy międzynarodowe koprodukcje z polskim udziałem: "Kobieta w nocy" Rafała Kapelińskiego, "Lamb" Valdimara Johannssona oraz "Nzara - Głód" Klary Wojtkowskiej.

W sekcji "Czysta klasyka" przypomniane zostaną m.in. "Bez końca" Krzysztofa Kieślowskiego, "Tylko strach" Barbary Sass-Zdort, "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego, "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego i "Błękitny krzyż" Andrzeja Munka. Z kolei w cyklu "Filmy z Gdyni" zaplanowano pokazy "Amatorów" Iwony Siekierzyńskiej, "Po złoto" Ksawerego Szczepanika, a także "Dotknąć obrazu" Olgi Blumczyńskiej i Barbary Ostrowskiej.

"Nóż w wodzie": Na planie dochodziło do awantur 1 / 7 "Ten film miał przypominać klasyczny thriller: małżeństwo zabiera na pokład jachtu pasażera, który następnie znika w tajemniczych okolicznościach" - wspomniał po latach Roman Polański. Bohaterów "Noża w wodzie" jest troje. Grany przez Leona Niemczyka Andrzej, dziennikarz sportowy, jedzie z atrakcyjną żoną Krystyną (Jolanta Umecka) na krótki wypoczynek na Mazury. Ich samochód zostaje zatrzymany na drodze przez młodego autostopowicza (Zygmunt Malanowicz). Andrzej decyduje się zaprosić autostopowicza do samochodu, a później na swój jacht. Na zdjęciu: Leon Niemczyk i Jolanta Umecka w filmie "Nóż w wodzie" Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do soboty.