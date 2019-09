Jacek Bromski chce reformy FPFF w Gdyni

Podczas zakończonego 21 września 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski zapowiedział szybkie powołanie zespołu środowiskowego do spraw reformy festiwalu. Już kilka dni po jego zakończeniu, do organizacji filmowców zostały wysłane listy z zaproszeniem włączenia się w prace nad nowym kształtem regulaminu festiwalowego.

Jacek Bromski zaprasza do włączenia się w prace nad nowym kształtem regulaminu festiwalowego /Karolina Misztal / Reporter

Zaproszenie, wraz z prośbą wskazania reprezentanta, który będzie uczestniczył w konsultacjach, zostało skierowane do najważniejszych organizacji reprezentujących różne zawody filmowe.



Utworzony zespół roboczy spotka się w najszybszym możliwym terminie, tak aby jego wypracowane rozstrzygnięcia pozwoliły sprawnie rozpocząć przygotowania organizacyjne do przyszłorocznej 45. edycji festiwalu w Gdyni.



Zaproszenie zostało skierowane m. in. do Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Gildii Reżyserów Polskich, Kobiet Filmu, Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP.

Reklama

- Jestem przekonany, że tylko konstruktywny dialog, oparty na wzajemnym zrozumieniu racji różnych grup tworzących polskie środowisko filmowe, pozwoli wypracować najlepsze rozwiązanie dla przyszłości Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - mówi prezes SFP Jacek Bromski.

Wstępny projekt regulaminu będący przedmiotem prac zespołu, zostanie oparty na postulatach zgłoszonych przez Sekcję Filmu Fabularnego SFP, Koło Młodych SFP oraz Gildię Reżyserów Polskich podczas 44. FPFF w Gdyni. Dokument zostanie przedstawiony wszystkim organizacjom przed pierwszym spotkaniem zespołu roboczego.