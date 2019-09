O godzinie 19:00 na Dużej Scenie Teatru Muzycznego rozpoczęła się gala zamknięcia 44. Festiwalu Polskich Fabularnych w Gdyni.

Twórcy filmu "Boże Ciało" będą triumfować? AKPA

Podczas uroczystości przyznane zostaną najważniejsze laury imprezy - Złote i Srebrne Lwy - a także szereg nagród indywidualnych.

Reklama

O tym, do kogo trafią, decydowali jurorzy: Maciej Wojtyszko (przewodniczący jury), Ewa Braun, Bożena Dykiel, Piotr Dzięcioł, Paweł Laskowski, Ilona Łepkowska, Maria Sadowska, Nikodem Wołk-Łaniewski i Jerzy Zieliński.



Tegoroczną galę otworzył występ Leszka Możdżera. Zagrał "Balladę dla Bernta" Krzysztofa Komedy. Muzyka tego ostatniego jest motywem przewodnim gali.



Następnie na scenie zobaczyliśmy prowadzących tegoroczną uroczystość, Urszulę Grabowską i Marka Bukowskiego.



Jako pierwsza wręczona została nagroda im. Lucjana Bokińca dla najlepszego dzieła w konkursie filmów krótkometrażowych. Już od piątku wiadomo było, że trafi ona w ręce Hubarta Patynowskiego za "Nie zmieniaj tematu". Otrzymał on ją "za prostotę, autentyczność i prawdziwą pasję w opowiedzeniu historii, która zostawia widza w szoku. Za czułość w pokazywaniu człowieka i wyjątkowe przedstawienie relacji ojca z synem. Nagrodę otrzymuje reżyser, który od początku do końca nie zmienia temat". Statuetkę wręczyła mu przewodnicząca jury filmów krótkometrażowych - Kinga Dębska.

Następnie wręczona została nagroda publiczności. Otrzymał ją Jan Komasa za "Boże Ciało". To zapewne pierwsza z kilku statuetek, które trafią dzisiejszego wieczora w ręce twórców filmu. Reżyser przekonywał, że jest zaskoczony i nie przygotował sobie przemowy. Podziękował jednak przede wszystkim współtwórcom filmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boże Ciało" [trailer] materiały dystrybutora

Maria Sobocińska i Artur Wiśniewski wręczyli nagrodę za debiut reżyserski. Zgodnie z oczekiwaniami otrzymał ją Bartosz Kruhlik za "Supernovą". Twórca zadedykował ją debiutantom, których filmy nie dostały się do konkursu. "14 miesięcy temu stworzyliśmy rodzinę i wciąż nią jesteśmy" - powiedział o Kruhlik o osobach, z którymi pracował nad filmem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Supernova" [teaser] materiały dystrybutora

Nagrodę za debiut aktorski wręczyli z kolei Małgorzata Pieczyńska i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Dostała ją Zofia Domalik za występ w dramacie "Wszystko dla mojej matki". Laureatka była wyraźnie poruszona i bliska płaczu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wszystko dla mojej matki" [trailer] materiały prasowe

Sebastian Fabijański wręczył nagrodę za najlepszą charakteryzację. Otrzymała ją Jolanta Dańda za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". W imieniu laureatki odebrała ją kierownik produkcji, Sylwia Rajdaszka, która odczytała podziękowania od laureatki.

Statuetkę za najlepsze kostiumy z rąk Weroniki Rosati odebrała Agata Culak, także za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Podziękowała przede wszystkim reżyserowi filmu, Maciejowi Pieprzycy.

Grzegorz Piątkowski za film "Obywatel Jones" otrzymał nagrodę za najlepszą scenografię. Wręczyła mu ją laureatka Oscara, członkini jury, Ewa Braun. "Zaskoczenie i wielka radość" - zażartował laureat, który życzenia... miał przygotowane na kartce.



Nagrodę za najlepszy dźwięk odebrało aż czterech panów: Jarosław Czernichowski, Marcin Jachyra, Oliwier Synkowski i Marcin Lenarczyk za dramat "Interior" Marka Lechkiego.



Z rąk Marty Żmudy Trzebiatowskiej i Phillipe'a Tłokińskiego nagrodę za najlepszy montaż za film "Ukryta gra" odebrali Robert Gryka i Krzysztof Arszennik. Nieobecny na gali był trzeci z laureatów - Wolfgang Weigl.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryta gra" [trailer] materiały prasowe

Następnie wręczone zostały Platynowe Lwy, czyli nagroda za całokształt twórczości. Już od dawna wiadomo było, że trafi ona w ręce Krzysztofa Zanussiego. Odebrał ją od Jacka Bromskiego i Małgorzaty Kożuchowskiej. Ta ostatnia w swoją przemowę nawiązała do tytułów wszystkich wyreżyserowanych przez laureata filmów. Legendarny reżyser otrzymał owacje na stojąco od wszystkich zgromadzonych na sali osób. Artysta podkreślił, ze ta nagroda ma dla niego słodko-gorzki smak, bo z jednej strony cieszy każda statuetka, ale zdecydowanie bardziej taka, która "wręczana jest za film, a nie za kalendarz". Twórca nawiązał też do przekształceń, jakim ulega prowadzone przez niego Studio Filmowe Tor, a których on sam zupełnie nie rozumie. "Populizm morduje wartości" - stwierdził laureat. "Musimy ich bronić, bo kinematografia się załamie" - podsumował.

Artur Żmijewski wręczył nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Otrzymała ją Eliza Rycembel za "Boże Ciało". "Jestem pierwszy raz przed taką dużą widownią" - tremowała się laureatka. WW trakcie przemowy wyraźnie się wzruszyła, w jej oczach pojawiły się łzy.

Z kolei nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską otrzymał Sebastian "Stanki" Stankiewicza za film "Pan T.". Niewiarygodne, ale prawdziwe. Chciałem podziękować mojej mamie za to, że tu jestem" - mówił poruszony aktor. Podziękował też pozostałym gwiazdom filmu i reżyserowi Marcinowi Krzyształowiczowi.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pan T." [trailer] materiały dystrybutora

Laureatem statuetki za najlepszą muzykę został Leszek Możdżer. Wyróżniono go za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". "Nagrody są fajne, najgorsze jest ich przyjmowanie" - żartował muzyk. "Patrzmy zawsze do środka, wewnątrz siebie" - zachęcał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ikar. Legenda Mietka Kosza" [teaser] materiały dystrybutora

Sonia Bohosiewicz i Jerzy Zieliński nagrodzili autora najlepszych zdjęć. Zdobył ją Leszek Płóciennik, również za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza". To już czwarta statuetka dla tego filmu. Laureat zadedykował ją wszystkim wspaniałym autorom zdjęć, którzy nigdy nie zostali nagrodzeni.



Nagroda za najlepszy scenariusz trafiła do zaledwie 27-letniego Mateusza Pacewicza za "Boże Ciało". Laureat przyznał, że pracował nad tekstem osiem lat. Podziękował aktorom, producentom i przede wszystkim reżyserowi Janowi Komasie. "Kocham cię, stary" - powiedział.



Nagrodą za główną rolę kobiecą została wyróżniona Magdalena Boczarska (to na razie największa niespodzianka wieczoru!). Artystki nie było na sali, w jej imieniu odebrał statuetkę reżyser filmu "Piłsudski", Michał Rosa. Wręczył mu ją gwiazdor światowego kina Bill Pullman, który gra główną rolę w "Ukrytej grze". Przy tej okazji uczczono pamięć o zmarłym producencie tego filmu, Piotrze Woźniaku-Staraku, minutą ciszy. Pullman we wzruszających słowach mówił o przedwcześnie zmarłym producencie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piłsudski" [trailer] materiały dystrybutora

Małgorzata Zajączkowska wręczyła nagrodę za najlepszą rolę męską. Otrzymał ją Dawid Ogrodnik za tytułową rolę w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Aktor wyszydził ze sceny prawicowego dziennikarza, który recenzując film, w którym Ogrodnik zagrał, pisał jedynie o tym, co by było, gdyby główny bohater widział. "Nieważne czy macie 150 centymetrów czy dwa metry, władza się kiedyś kończy" - grzmiał ze sceny artysta.

Nagrodę Specjalną Jury "za propozycję doskonale zrealizowanego kina gatunkowego", z rąk Piotra Dzięcioła i Ilony Łepkowskiej odebrał Łukasz Kośmicki, reżyser "Ukrytej gry". "W sercach mamy smutek" - mówił twórca, znów przypominając postać Woźniaka-Staraka.