"Nie wyraziłem i nadal nie wyrażam zgody na przemontowanie filmu i jego propagandowe wykorzystanie przed wyborami. TVP SA wywarło nacisk na producenta filmu" - pisze w specjalnym oświadczeniu Jacek Bromski, reżyser obrazu "Solid Gold". Producent Akson Studio wycofał we wtorek, 17 września, film z Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jacek Bromski na festiwalu w Gdyni 2019 AKPA

O wycofaniu filmu z Konkursu Głównego poinformował dyrektor festiwalu Leszek Kopeć podczas briefingu prasowego.

"Akson Studio, producent filmu 'Solid Gold' w reż. Jacka Bromskiego wycofał film z Konkursu Głównego 44. FPFF w Gdyni. W związku z tym wszystkie planowane pokazy tego filmu w ramach naszego festiwalu zostają odwołane" - powiedział we wtorek, 17 września.

Jak przyznał Jacek Bromski, informacja o wycofaniu filmu z Konkursu Głównego była dla niego "kompletnym zaskoczeniem". "Nie rozmawiałem jeszcze z producentem, ale przypuszczam, że ktoś na niego naciskał" - stwierdził.

We wtorek, 17 września, wczesnym wieczorem, Jacek Bromski rozesłał do mediów oświadczenie w tej sprawie. Oto jego treść!



Oświadczenie Jacka Bromskiego



"Z ogromnym zaskoczeniem przyjąłem informację o wycofaniu mojego filmu z Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na wniosek koproducenta filmu TVP SA, skierowany do dyrekcji Festiwalu.

Dziwi mnie to tym bardziej, że przedstawiciel TVP SA uczestniczył w selekcji filmów na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego w dniu 9 lipca 2019, głosując za przyjęciem "Solid Gold" do Konkursu Głównego.



Rozumiem, że skoro nie wyraziłem i nadal nie wyrażam zgody na przemontowanie filmu i jego propagandowe wykorzystanie przed wyborami, TVP SA wywarło nacisk na producenta filmu, aby wycofać mój film ze wszystkich zaplanowanych pokazów festiwalowych, także z tych, na które bilety zostały już sprzedane. Bardzo żałuję, że festiwalowa publiczność nie będzie mogła zobaczyć filmu w nieocenzurowanej wersji.

Jacek Bromski".

Film "Solid Gold" opowiada o młodej, uczciwej policjantce Kai Miller. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając, zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy.

Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki (Janusz Gajos), wysoki oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu. Grupa ma za zadanie rozpracowanie przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do Kaweckiego (Andrzej Seweryn) - nieuczciwego biznesmena wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi i obnaża powiązania świata biznesu, służb i przestępczości zorganizowanej.

Reżyser i scenarzysta "Solid Gold, Jacek Bromski nie ukrywał, że wiele wątków oparł na historiach z pierwszych stron gazet, przede wszystkim aferze Amber Gold. Początkowo dystrybutorem filmu miał być Kino Świat, jednak TVP znacząco przebiła jego ofertę. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Michał Kwieciński, szef Akson Studio, zdradził, że Jackowi Kurskiemu bardzo zależało na wprowadzeniu do kin filmu Bromskiego. To Kurski miał też zdecydować o tytule filmu.



W "Solid Gold" główne role zagrali Marta Nieradkiewicz, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Olgierd Łukaszewicz, Danuta Stenka, Piotr Stramowski, Mateusz Kościukiewicz, Andrzej Konopka, Krzysztof Stroiński i Artur Żmijewski.

Jego producentami są TVP, Akson Studio, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny i miasto Gdynia.

