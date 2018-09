Gdynia 2018: Gala zamknięcia

Trwa gala zamknięcia 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już niebawem dowiemy się, kto zdobędzie Złote Lwy i pozostałe nagrody przyznawane na imprezie. Jedną z nagród zdobył już kontrowersyjny "Kler" Wojciecha Smarzowskiego.

Wojciech Smarzowski z Nagrodą Publiczności / Jacek Kurnikowski / AKPA

Gospodarzami odbywającej się w Teatrze Muzycznym w Gdyni gali są w tym roku Małgorzata Kożuchowska i Marek Bukowski. "Prowadzimy tę galę, bo nie ma nas w żadnym z konkursowych filmów" - wyznała z uśmiechem Kożuchowska. Gala ma być poświęcona pamięci Jonasza Kofty. Relacja prezentowana jest na antenie stacji TVP Kultura, ale z 15-minutowym "poślizgiem". Czyżby władze TVP obawiały się kontrowersji i w ten sposób się zabezpieczały?

Jako pierwsze wręczono statuetki nie w konkursie głównym, ale w konkursie Inne Spojrzenie, przedstawiającym filmy autorskie, eksperymentalne i wymykające się granicom konwencjonalnego kina. Zatriumfowała w nim, i tym samym zdobyła statuetkę Złotego Pazura, Olga Chajdas za film "Nina" za "odwagę w formie i treści". Ponadto Nagrodę Specjalną przyznano dramatowi "Monument" Jagody Szelc, który był filmem dyplomowym aktorów z łódzkiej "filmówki".

"Nina" [trailer]

W sekcji łącznie prezentowanych było osiem produkcji, także "53 wojny" Ewy Bukowskiej, "Dzień czekolady" Jacka Piotra Bławuta, "Jeszcze dnia życia" Damiana Nenowa i Raula de la Fuente, "Moja polska dziewczyna" Ewy Banaszkiewicz i Mateusza Dymka, "Nie zostawiaj mnie" Grzegorza Lewandowskiego i "Okna, okna" Wojciecha Solarza. Oceniało je jury w składzie: Piotr Dumała (przewodniczący), Łukasz Ronduda oraz Maria Zmarz-Koczanowicz



Publiczność za najlepszy uznała z kolei wzbudzający na tegorocznej imprezie największe kontrowersje "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Wręczający statuetkę pomylił nazwisko reżysera, stojąca z nim na scenie Sonia Bohosiewicz aż złapała się za głowę. "Nie ma co tyle klaskać, bo ktoś policzy" - powiedział z uśmiechem Smarzowski, odnosząc się do skandalu ze Złotym Klakierem od Radia Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu, który miał zdobyć "Kler", ale ostatecznie zrezygnowano z przyznania statuetki.



Wręczono też nagrodę im. Lucjana Bokińca - za najlepszy film prezentowany w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Statuetkę odebrała Dominika Gnatek, reżyserka "Zwykłych losów Zofii". Jury w składzie Maria Sadowska (przewodnicząca), Norah McGettigan oraz Leszek Starzyński doceniło ją za "temat, doskonałą grę aktorską, warsztat oraz poruszanie trudnych spraw w ciepły i bezpretensjonalny sposób".

Pierwszą nagrodę w konkursie głównym - za najlepszy debiut lub drugi film - otrzymała Agnieszka Smoczyńska za "Fugę". Co ciekawe, "Fuga" to jej druga w karierze pełnometrażowa fabuła, a za pierwszą - "Córki dancingu" - również wyróżniono ją w Gdyni w tej kategorii.



"Fuga": Nowy film Agnieszki Smoczyńskiej 1 9 "Fuga" w reż. Agnieszki Smoczyńskiej zostanie pokazana na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, który rozpocznie się 8 maja. Film znalazł się w niekonkursowej sekcji Semaine de la Critique. Autor zdjęcia: Jakub Kijowski Źródło: materiały prasowe 9

Statuetka za najlepszą charakteryzację trafiła w ręce Miry Wojtczak i Ewy Drobiec za pracę przy "Kamerdynerze" Filipa Bajona. Z kolei Monika Onoszko, pracująca przy "Ułaskawieniu" Jana Jakuba Kolskiego, otrzymała nagrodę za najlepsze kostiumy. A Jagna Janicka, członkini ekipy "Kleru", została wyróżniona za najlepszą scenografię. Równych nie mieli sobie też Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski, realizatorzy dźwięku do "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Za ten sam film, ale w kategorii najlepszy montaż, statuetkę odebrał Jarosław Kamiński.



Co roku podczas festiwalu wręczane są tez Platynowe Lwy za całokształt twórczości. W tym roku otrzymał je - z rąk Agaty Kuleszy i Jacka Bromskiego - Jerzy Skolimowski. Wzbudziło to kontrowersje kilka dni temu, gdy "Gazeta Polska Codziennie" poinformowała, że z zachowanych w archiwach IPN akt wynika, że reżyser został zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o ps. JO. Na osobach zgromadzonych na sali nie zrobiło to jednak wrażenia. Reżyser otrzymał długie owacje na stojąco. "Niech żyje wolność w polskim kinie" - zakończył swoją krótką wypowiedź artysta.



Zdjęcie Jerzy Skolimowski z Platynowymi Lwami / Adam Warżawa / PAP

Od lat szczególnym powodzeniem cieszą się na festiwalu nagrody aktorskie. Pierwszą - za najlepszą żeńską rolę drugoplanową - zdobyła w tym roku, zresztą zgodnie z przewidywaniami, znana z "Ostatniej rodziny" Aleksandra Konieczna za wcielenie się w Igę Cembrzyńską w komediodramacie "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka. Za ten sam film nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską zdobył Olgierd Łukaszewicz. W "Jak pies z kotem" zagrał on zmarłego brata reżysera, wybitnego twórcę, Andrzeja Kondratiuka.

"Jak pies z kotem" [trailer]



Statuetka za najlepszą muzykę zdobył za pracę aż przy dwóch filmach Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Doceniono jego wysiłki przy "Kamerdynerze" oraz "Wilkołaku" Adriana Panka. Z kolei w kategorii najlepsze zdjęcia nagrodę przyznano ex aequo. Otrzymali je Jakub Kijowski za "Fugę" oraz Jacek Podgórski za "Krew Boga" Bartosza Konopki.

Sporą niespodzianką okazała się za to nagroda za scenariusz. Otrzymał ją Jan Jakub Kolski za "Ułaskawienie".



"Ułaskawienie" [trailer]

Ten sam film przyniósł szczęście Grażynie Błęckiej-Kolskiej. Zwyciężyła ona w kategorii najlepsza kobieca rola pierwszoplanowa. Faworytką do zwycięstwa w obu poprzednich kategoriach była Gabriela Muskała. Pominięcie jej to prawdziwy skandal.

Niespodzianka goni niespodziankę. Co zresztą dla festiwalu w Gdyni jest niejako mało chwalebnym standardem. Najlepszym aktorem w roli głównej został uznany Adam Woronowicz za kreację Hermanna von Kaussa w "Kamerdynerze". Jurorzy, oglądaliście "Kler"?



"Kamerdyner" [trailer]

Nagrodę Specjalną - zgodnie z oczekiwaniami - otrzymał "Kler" Wojciecho Smarzowskiego. Tradycją jest wręczanie jej jednak doświadczonym i bardziej zaawansowanym wiekiem twórcom, dlatego ex aequo wręczono ją tez Markowi Koterskiemu za "7 uczuć".