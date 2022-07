Powołując się na źródła bliskie Netfliksowi, portal "Variety" zdementował doniesienia magazynu "Bloomberg", według których gigant streamingowy miałby współfinansować produkcję z Johnnym Deppem w jednej z głównych ról. "La Favorite" nie jest oryginalną produkcją Netfliksa, choć gigant streamingowy posiada prawa do udostępnienia jej na streamingu we Francji. Film będzie dostępny na tej platformie dopiero po jego premierze kinowej.

Johnny Depp w "La Favorite" wcieli się w rolę króla Ludwika XV zwanego Ukochanym. Film wyreżyseruje Maiwenn ( "Polis" ), która wystąpi w nim również w roli głównej - wcieli się w postać ostatniej kochanki Ludwika XV, Jeanne du Barry. Kobieta została ścięta w trakcie Rewolucji Francuskiej. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Paryżu. Będą kręcone m.in. w pałacu wersalskim.

Reklama

Dziwny jest ten Johnny Depp 1 / 11 Z okazji 55. urodzin Johnny'ego Deppa, przypadających na 11 czerwca 2018 roku, przypominamy listę najdziwniejszych aktorskich kreacji aktora, sporządzoną przez redaktorów miesięcznika "Empire". Źródło: AFP udostępnij

Ludwik XV, w którego rolę wcieli się Depp, rządził Francją od 1715 do 1774 roku, gdy zmarł na ospę. Było to drugie pod względem długości panowanie w historii francuskiej monarchii. Wstąpił na tron, gdy miał 13 lat. Dwa lata później poślubił starszą o siedem lat Marię, córkę polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Para doczekała się dziesięciorga dzieci. Ludwik XV był kobieciarzem, a przez jego sypialnię przewinęło się wiele kochanek.

Występ w filmie "La Favorite" to dla Deppa pierwsza duża rola od czasu występu w filmie "Minamata" z 2020 roku. Okazję do zagrania wielu innych ról stracił wskutek oskarżeń o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec swojej byłej żony Amber Heard . Aktor wrócił do łask po niedawnym wyroku sądu, który orzekł, że aktor został zniesławiony przez byłą ukochaną. Na mocy tego orzeczenia Heard musi wypłacić Deppowi ponad 10 milionów dolarów zadośćuczynienia.