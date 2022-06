1 czerwca zapadł wyrok w procesie o zniesławienie, który Johnny Depp wytoczył Amber Heard. Aktor utrzymywał, że jego dawna ukochana kłamała opisując samą siebie na łamach "The Washington Post" jako ofiarę przemocy domowej. Przemocy, której sprawcą był rzekomo Depp. Po ponad siedmiu tygodniach, podczas których światło dzienne ujrzało wiele intymnych i nierzadko bardzo niepokojących szczegółów burzliwego związku gwiazdorskiej pary, ława przysięgłych uznała, że Heard zniesławiła Deppa i nakazała zapłacić mu 15 mln dolarów zadośćuczynienia. Z kolei aktorka, która wniosła kontrpozew, ma dostać 2 mln dolarów odszkodowania. "Sędziowie przysięgli przywrócili mi moje życie. Jestem za to niesamowicie wdzięczny" - oświadczył po ogłoszeniu wyroku Depp.

Monika Lewinsky o "procesie dekady": Wszyscy jesteśmy winni

Nazywaną "procesem dekady" batalię dawnych ukochanych skomentowała Monica Lewinsky, która przed laty była główną bohaterką niesławnej "afery rozporkowej". Gdy na jaw wyszedł jej romans z ówczesnym prezydentem USA Billem Clintonem, stała się jedną z najbardziej znienawidzonych kobiet w Ameryce. Jak wspominała po latach, wciąż zmaga się z traumą wywołaną powszechnym hejtem i publicznym upokorzeniem, które - podobnie, jak ma to miejsce w przypadku procesu Deppa i Heard - oglądał wówczas cały świat. Przez media nazywana była "nimfomanką, która zniszczyła życie i karierę żonatego mężczyzny".

W felietonie dla "Vanity Fair", który ukazał się jeszcze przed finałem sądowej walki Deppa i jego byłej żony, Lewinsky przyznała, że ich proces przywołała jej bolesne wspomnienia z jej przeszłości. Najsłynniejsza stażystka Białego Domu, która obecnie angażuje się w działania na rzecz walki z cyberprzemocą, wyznała, że z trudem obserwowała ten medialny spektakl. Jej zdaniem winę za uczynienie z sądowej walki zwaśnionych eksmałżonków upokarzającego widowiska i taniej rozrywki dla mas ponoszą nie tylko strony konfliktu. Odpowiedzialność spoczywa także na barkach odbiorców, którzy z lubością oglądali proces w telewizji niczym serial i ochoczo komentowali w sieci to, co działo się na sali rozpraw.

Lewinsky stwierdziła też, że konsekwencje sensacyjnej otoczki procesu poniosą teraz głównie anonimowe ofiary przemocy. "Wystarczająco smutne jest to, jak ten proces wpłynął na ofiary przemocy domowej i osoby, które szukały siły w ruchu #MeToo. Jednakże najbardziej martwią mnie większe implikacje dla całej naszej kultury: to, jak podsycaliśmy płomień mizoginii i napędzaliśmy cyrk celebrytów. Możliwość oglądania tego w telewizji sprawiła, że wielu z nas poczuło, że ma prawo oglądać, oceniać, komentować, ferować własne wyroki. Obserwując prawdziwą walkę dwojga ludzi, których zwykliśmy oglądać jako aktorów, podświadomie czuliśmy, że to fikcja podobna do tej filmowej. Publiczna konsumpcja tego procesu była powierzchowna i tendencyjna" - napisała.

Porażka wszystkich kobiet?

Jej zdaniem śledzący z zapartym tchem proces Deppa i Heard internauci, a zwłaszcza twórcy krążących w sieci memów, powinni zrobić rachunek sumienia. "Coraz bardziej wyzbywamy się krytycznego myślenia, które zastępuje tam tani dreszczyk emocji. Wykorzystywaliśmy ten proces do własnych celów, dewaluując naszą godność i człowieczeństwo. Jesteśmy zanurzeni w błocie agresji i internetowych wojen, a cudze nieszczęście daje nam chorą satysfakcję. Bez względu na decyzję przysięgłych, wszyscy jesteśmy winni" - konkluduje Lewinsky.

W podobnym tonie werdykt przysięgłych skomentowała Amber Heard. "Jestem przerażona tym, co to oznacza dla innych kobiet. Cofnęliśmy się do czasów, gdy kobieta, która odważyła się zabrać głos, została natychmiast publicznie zawstydzona i upokorzona. Idea, według której przemoc wobec kobiet należy traktować poważnie, została właśnie unieważniona" - skwitowała.

