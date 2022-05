Jak przekazała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródła bliskie Amber Heard , prawnicy aktorki jednak nie zdecydują się na ponowne przesłuchanie Johnny'ego Deppa w sprawie o zniesławienie, którą gwiazdor "Piratów z Karaibów" wytoczył swojej byłej żonie.

Reuters podkreślił jednak także, że gwiazdor może zeznawać na wniosek swoich prawników.

Kate Moss w roli świadka?

Ponadto stacja CNN donosi, że w ostatnim tygodniu procesu na świadka wezwana będzie była partnerka Deppa, Kate Moss.

Źródła bliskie Deppowi przekazały w rozmowie z CNN, że zeznania modelki mogłyby przysłużyć się jego sprawie. Według nich modelka i aktor pozostają w bliskiej relacji.

Przypomnijmy, że Amber Heard zeznała, że podczas kłótni z Deppem, w której uczestniczyła jej siostra Whitney. miała w pamięci sytuację, w której Johnny miał zepchnąć ze schodów właśnie Kate Moss.

Zdjęcie Kate Moss i Johnny Depp w 1995 roku / Getty Images

Kate Moss i Johnny Depp

O tej parze było w pewnym czasie głośno. Ich relacja potrwała nieco dłużej niż poprzednie romanse aktora. Spotykali się od 1994 do 1998 roku. Choć związek ten wzbudzał niemałe kontrowersje, to Moss podkreślała, że nikt nie potrafił się nią zaopiekować tak jak Depp oraz że aktor był dla niej ogromnym wsparciem w jej problemach emocjonalnych.

Zdjęcie Johnny Depp i Kate Moss / Barry King/WireImage / Getty Images

Johnny Depp kontra Amber Heard

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Zdjęcie Johnny Depp i Amber Heard w 2014 roku / Getty Images

