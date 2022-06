Najwyraźniej wszystko, co jest związane z procesem o zniesławienie wytoczonym przez Johnny’ego Deppa Amber Heard, można przekuć w niezły zysk. Dowodzą tego aukcje, które pojawiły się na platformie ebay tuż po zakończonej sprawie. Chętni mogą kupić opaski na rękę upoważniające do pojawienia się w sali rozpraw sądu hrabstwa Fairfax w stanie Wirginia.

Opaski na nadgarstek z procesu Depp-Heard na internetowych aukcjach

Na akcję trafiło przynajmniej kilkanaście opasek, które przedsiębiorczy obserwatorzy procesu zachowali i potraktowali jak lokatę. Oferowane opaski na nadgarstek, w zależności od daty procesu, mają różne kolory - niebieski, pomarańczowy, zielony, biały, różowy. Ich ceny również się różnią. Wahają się od kilkudziesięciu dolarów, po kilkaset, a nawet kilka tysięcy. Na wartość wystawionych na aukcję "pamiątek" wpłynęły daty rozpraw i to, co dokładnie tego dnia działo się na sali.

Reklama

Jedna z najdroższych opasek kosztuje 5 tys. dolarów. Nosiły ją osoby, które mogły zasiąść wśród publiczności 23 maja, w trakcie jednego z najdłuższych dni procesu. Na niebieskiej opasce widnieje oznaczenie "5J", które wskazuje salę rozpraw. Choć, jak zauważa sam sprzedawca, "są to typowe papierowe opaski na nadgarstek, które można zobaczyć na imprezach, stanowią jednak kawałek historii popkultury". W podobny sposób swoje pamiątki reklamują inni sprzedający. Co ciekawe, jedną z najtańszych opasek jest ta z dnia ogłoszenia werdyktu. Cena wywoławcza to 25 dolarów, a jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z opcji "kup teraz", za ten kawałek historii zapłaci jedyne 75 dolarów. To prawdziwa gratka, wziąwszy pod uwagę to, że niektórzy życzą sobie za swoje procesowe pamiątki 100, 300, 500, a nawet wspomniane 5 tys. dolarów.

Johnny Depp wygrał w sądzie z Amber Heard

Przypomnijmy, że proces rozpoczął się 11 kwietnia. 1 czerwca sąd ogłosił wyrok. Ława przysięgłych uznała, że Amber Heard w swoim felietonie opublikowanym w "The Washington Post" naruszyła dobre imię Johnny’ego Deppa. Aktorowi przyznano zatem odszkodowanie w wysokości 15 mln dolarów. Ostatecznie sędzia obniżyła tę kwotę do ponad 10 mln dolarów. Jednocześnie ławnicy uznali, że Amber Heard należą się 2 mln dolarów, bowiem w ich opinii udało się jej udowodnić jeden z trzech zarzutów uznanych za zniesławienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fani Johnny’ego Deppa w euforii po werdykcie sądu © 2022 Associated Press

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks