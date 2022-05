Po wielu latach nieobecności w show-biznesie o Jennifer Grey znów jest głośno. Gwiazda kultowego "Dirty Dancing" przypomniała o sobie za sprawą wydanego 3 maja pamiętnika "Out of the Corner: A Memoir", w którym wspomina najważniejsze wydarzenia ze swojego życia. Grey opowiedziała m.in. o dzieciństwie spędzonym w Malibu, dobrze zapowiadającej się karierze oraz operacji plastycznej nosa, której żałuje do dziś. "Jennifer Grey zabiera czytelników w fascynującą podróż. To wyrazista, poruszająca i odważna opowieść o niekończącej się osobistej ewolucji i dojrzewaniu, którą pokochają kobiety w każdym wieku" - czytamy w opisie wydawcy.

Po raz pierwszy Jennifer Grey pojawiła się na ekranie jako 19-latka w telewizyjnej reklamie napoju Dr Pepper. Jej kinowym debiutem był jednak epizod w "Buntowniku z Eberton" (1984). W obsadzie swego kolejnego filmu - "Czerwony świt" (1985) -znalazła się u boku niejakiego Patricka Swayze (na zdjęciu).

Sporo miejsca w książce aktorka poświęciła na opisanie swoich płomiennych romansów i burzliwych związków z najpopularniejszymi gwiazdami Hollywood. We wcześniejszych wywiadach Grey ujawniła, że tuż po zerwaniu zaręczyn z Matthew Broderickiem , z którym szykowała się do ślubu, szybko znalazła pocieszenie w ramionach innego sławnego mężczyzny. Mowa o Johnnym Deppie , z którym spotykała się w 1989 roku.

Jak się okazuje, ich związek błyskawicznie wszedł w nową, poważniejszą fazę. Goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show" Grey zdradziła, że Depp też się jej oświadczył. "Z Matthew i Johnnym byłam zaręczona w tym samym miesiącu" - powiedziała. "To był znak, że zbliżają się kłopoty" - dodała.

Choć jej związek z gwiazdorem "Piratów z Karaibów" zakończył się po kilku miesiącach, aktorka nadal ciepło wspomina dawnego ukochanego. "Johnny Depp z 1989 roku był niewyobrażalnie, wręcz abstrakcyjnie piękny. Nigdy nie spotkałam piękniejszego faceta" - wspomina byłego narzeczonego Grey i dodaje, że romans z nim był doskonałym lekiem na ból po zerwaniu z Broderickiem. "Między nami był ogień. To było właściwie pie... ognisko. Ta przygoda zrekompensowała mi wszystko, przez co przeszłam" - wyznała. Szybko jednak odkryła, że Depp ma też mroczną stronę i wykazuje cechy "szalonego zazdrośnika i paranoika".

Depp jest obecnie pochłonięty sądową batalią z byłą żoną Amber Heard , którą pozwał o zniesławienie i domaga się od niej 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Aktorka oskarżyła go publicznie o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią. Filmowy Jack Sparrow twierdzi tymczasem, że "nigdy nie uderzył żadnej kobiety".



Poproszona przez "Entertainment Tonight" o wyrażenie opinii o "procesie dekady" Grey przyznała, że skandal z udziałem Deppa "łamie jej serce". "Myślę, że cała ta sytuacja jest potwornie smutna. Mam nadzieję, że sprawa zostanie szybko rozwiązana. Każdemu życzę dobrze" - stwierdziła dyplomatycznie gwiazda "Dirty Dancing".