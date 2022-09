Od 11 kwietnia, czyli dnia rozpoczęcia procesu, do ogłoszenia jego wyniku na początku czerwca, batalia sądowa byłych małżonków była jednym z najczęściej dyskutowanych tematów. Pozostawało jedynie kwestią czasu to, kiedy filmowcy zdecydują się z nim zmierzyć. Po czterech miesiącach od ogłoszenia wyroku do widzów trafi jego pierwsza filmowa odsłona.

Film "Hot Take: The Depp/Heard Trial" obejrzeć będzie można na należącej do telewizji Fox platformie streamingowej Tubi.

"Hot Take: The Depp/Heard Trial": Mark Hapka zagrał Johnny'ego Deppa

Próby sportretowania Johnny’ego Deppa na ekranie podjął się Mark Hapka, znany amerykańskiej widowni z opery mydlanej "Dni naszego życia". W Amber Heard wcieli się Megan Davis, w postać nieustępliwej prawniczki gwiazdora, Camille Vasquez - Melissa Marty, zaś mecenas Heard na ekranie sportretuje Mary Carrig. Za scenariusz odpowiada Guy Nicolucci, zaś reżyserii podjęła się Sara Lohman.



Prezes serwisu Tubi, Adam Lewinson podkreślił, że jest to "historia, która stała się częścią współczesnej kultury". Zaś sam film ma w unikatowy sposób ukazać wydarzenia, które przez kilka tygodni śledziły miliony ludzi na całym świecie.

