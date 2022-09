Jak zapowiadają autorzy dokumentu, w filmie, poza dobrze znanymi fragmentami zeznań, znajdą się również wywiady z prawnikami Johnny'ego Deppa , a także komentarze dziennikarzy oraz ekspertów w dziedzinie prawa. Dokument ma również pokazać materiały zakulisowe i zaprezentować część zebranych materiałów dowodowych.

"Johnny vs Amber: The US Trial": Premiera już 19 września

Pierwsza część poświęcona będzie Deppowi. Zostaną w niej omówione nie tylko wydarzenia z okresu małżeństwa aktora z Amber Heard. Twórcy sięgną też do trudnego dzieciństwa gwiazdora "Piratów z Karaibów ". Depp doświadczył przemocy ze strony matki, co miało przyczynić się do jego uzależnienia od narkotyków. Druga część będzie spojrzeniem na proces oczami Heard. W tym odcinku ujawnione zostaną m.in. szczegóły rzekomej napaści seksualnej. Istotnym aspektem tego materiału będzie próba wyjaśnienia tego, jak zwolennicy Deppa za pośrednictwem mediów społecznościowych pogrążyli Amber Heard i przyczynili się ostatecznie do jej porażki na sali sądowej. Zdaniem Heard i jej prawniczki, to właśnie niedostateczna reprezentacja w mediach społecznościowych i fala hejtu jaka na nią spłynęła, w zderzeniu z ogromnym poparciem, na jakie mógł liczyć gwiazdor, wpłynęły na decyzję przysięgłych.

Z komunikatu cytowanego przez serwis NME dowiadujemy się, że dokument ma być obiektywnym spojrzeniem na proces. Odda głos obu stronom, pokaże kluczowe dowody zaprezentowane przez prawników obojga byłych małżonków, wskaże też punkty zwrotne, które zdecydowały o tym, jak zakończył się "proces dekady". Dokument ma pozwolić widzom na samodzielne podjęcie decyzji, komu wierzyć" - wskazuje komunikat.

Depp kontra Heard: To był proces stulecia

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Procesie o zniesławienie, który Depp wytoczył swojej byłej małżonce w związku z artykułem, jaki ukazał się w 2018 roku na łamach "The Washington Post", zakończył się 1 czerwca. Ława przysięgłych orzekła, że Heard zniesławiła byłego męża, opisując siebie w tym tekście jako ofiarę przemocy domowej. Sąd orzekł, że aktorka ma zapłacić Deppowi odszkodowanie w wysokości 10,35 mln, Depp ma z kolei zapłacić byłej żonie 2 mln dolarów, gdyż przysięgli uznali, że aktorka, która wcześniej wniosła kontrpozew, zdołała udowodnić jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

