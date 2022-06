Przez ostatnich kilka tygodni Camille Vasquez wraz z Benem Chew i zespołem prawników miała okazję walczyć o dobre imię jednej z największych filmowych gwiazd. Niespodziewanie Camille sama wyszła z cienia swojego klienta, a jej nazwisko było równie często wymieniane w mediach społecznościowych, jak Deppa i Amber Heard. Na sali sądowej obecne były trzy gwiazdy - dwie filmowe i wschodząca gwiazda palestry. Niedawno Vasquez i Chew zdecydowali się po raz pierwszy udzielić telewizyjnych wywiadów i skomentować wynik procesu, a także opowiedzieć, jak ich życie zmieniło się po procesie. Choć to ostatnie pytanie z oczywistych względów częściej kierowane było do Camille.

Camille Vasquez: Kim jest prawniczka Johnny'ego Deppa?

"To surrealistyczne i jeśli mogę być szczera bardzo przytłaczające" - powiedziała Vasquez w programie "Good Morning America" zapytana o to, jak radzi sobie z tak nagłą popularnością i faktem, że jest na tyle uwielbiana, że ktoś zdecydował się nawet wytatuować jej podobiznę na ciele. Prawniczka nie kryła zmieszania tym faktem. "Jeśli jednak mogę być inspiracją dla młodych dziewcząt, które chcą studiować prawo, są gotowe na naukę i ciężką pracę, to było warto" - dodała Vasquez.

Jej doskonała praca została zauważona nie tylko przez miliony ludzi, którzy śledzili proces, ale również przez jej pracodawców. Niedługo po zakończonym zwycięstwem procesie, prawniczka została awansowana na partnera w kancelarii Brown Rudnick, w której pracuje od 2018 roku. "Tradycyjnie poczekalibyśmy z ogłoszeniem tej decyzji do końca roku, ale występ Camille podczas procesu Johnny'ego Deppa udowodnił światu, że jest gotowa na kolejny krok już teraz" - czytamy w oświadczeniu kancelarii.

W trakcie wywiadu prawniczka została zapytana również o to, co jej zdaniem było kluczem do zwycięstwa. Podkreśliła, że o korzystnym dla Johnny'ego Deppa wyroku zdecydowały przytłaczające dowody i fakty, które zostały zaprezentowane ławie przysięgłych. "Najważniejsze było skoncentrowanie się na dowodach i faktach. Johnny po raz pierwszy od sześciu lat mógł powiedzieć prawdę, zwrócić się do ławy przysięgłych, opinii publicznej i powiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w tym związku" - wyjaśniła Vasquez.

Zaprzeczyła również twierdzeniom strony przeciwnej, jakoby ten proces i jego wynik był krokiem w tył w walce z przemocą domową wobec kobiet. Odnosząc się do słów Amber Heard , jak również jej rzeczniczki, Vasquez podkreśliła, że przemoc domowa nie rozróżnia płci i każdy, kto pada jej ofiarą, powinien walczyć o swoje prawa i wolność

