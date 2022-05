Trwa proces o zniesławienie, który Johnny Depp wytoczył swej byłej żonie. Aktor utrzymuje, iż zarzuty Amber Heard o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią są nieprawdziwe, w związku z czym domaga się od niej 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Byli małżonkowie piorą swoje brudy na oczach całego świata.



Amber Heard zażywa na sali sądowej narkotyki?

Ten proces jest już widowiskiem medialnym. Media na całym świecie śledzą wszystkie rozprawy i przesłuchania, przy okazji analizując gesty i zachowania byłych małżonków. Ostatnio hitem sieci stało się nagranie, na którym Heard wygląda jakby zażywała na sali sądowej narkotyki.

Na wideo, które krąży po sieci, widać, jak Amber Heard podnosi chusteczkę do nosa, a potem pociera palcami nos.

Część internautów, komentując zachowanie kobiety, uważa, że albo wciągała ona kokainę albo miała na chusteczce proszek wywołujący łzawienie oczu. To dość odważne opinie, biorąc pod uwagę, że Heard robiłaby coś takiego pod okiem sędziów i kamer.

Teorie dotyczące tego, że Amber Heard jest zwykłą oszustką są coraz częstsze. Po tym, jak kobieta dotknęła chusteczką nosa, w jej oczach pojawiły się łzy.

Jak zakończy się proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard, okaże się zapewne za kilka miesięcy.

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.

"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie.