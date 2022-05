Amber Heard przegra proces? Znany komik staje w obronie Johnny'ego Deppa

Depp kontra Heard

Trwający od trzech tygodni proces Amber Heard i Johnny’ego Deppa to jedno z najbardziej medialnych wydarzeń ostatnich lat. Popularny aktor broni się przed zarzutami byłej żony, która oskarża go o to, że znęcał się nad nią fizyczne, jak i psychiczne. W obronie aktora staje komik Bill Burr ("Król Staten Island", "The Mandalorian"), który jest przekonany, że Heard przegra proces. I uważa, że gdy tak sie stanie, powinna ona publicznie przeprosić Deppa.

Johnny Depp i Amber Heard nie mają dla siebie litości w sądzie /AP/Associated Press/East News /East News