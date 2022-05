Podczas uroczystości, która odbyła się w Grand Theatre Lumiere, połączono się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który zaapelował do filmowców, by nie pozostawali obojętni wobec wojny. Prezydent Zełenski wspomniał o związku kina z rzeczywistością, przywołując m.in. filmy "Czas apokalipsy" Francisa Forda Coppoli oraz "Dyktator" Charliego Chaplina .



"Potrzebujemy nowego Chaplina, który pokaże, że kino naszych czasów nie jest nieme" - powiedział. Jego przemówienie uhonorowano owacją na stojąco. W Theatre Claude Debussy, gdzie transmisję gali śledzili m.in. dziennikarze, wzniesiono ukraińską flagę.

W trakcie wieczoru Honorową Złotą Palmę odebrał Forest Whitaker . Do tej pory amerykański aktor pojawił się sześciokrotnie w oficjalnych selekcjach. Można było oglądać go w czterech produkcjach z konkursu głównego: "Bird" Clinta Eastwooda , "Rozróbie w Harlemie" Billa Duke'a , "Porywaczach ciał" Abla Ferrary i "Ghost Dog: Drodze Samuraja" Jima Jarmuscha .

Odbierając statuetkę, artysta nawiązał do bieżącej sytuacji na świecie. "W ciągu ostatnich dwóch lat niektórzy z nas stracili swoich bliskich w wyniku pandemii lub zostali zmuszeni do ucieczki do bezpiecznych miejsc z powodu inwazji i wojen, np. w Ukrainie" - zaznaczył.

Tradycyjnie na scenie powitano jury konkursu głównego. Tym razem funkcję przewodniczącego objął francuski aktor Vincent Lindon . Obok niego w gremium znaleźli się: brytyjska aktorka Rebecca Hall , hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyserka Jasmine Trinca , a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi , francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier .

Cannes 2022: "Final Cut" rozpoczął festiwal

Festiwal oficjalnie zainaugurował pozakonkursowy pokaz "Final Cut" Michela Hazanaviciusa , opartego na kultowej japońskiej produkcji "Jednym cięciem" Shinichiro Uedy. Akcja toczy się w zamkniętej fabryce, gdzie trwają zdjęcia do horroru klasy "Z".

"Zmęczeni technicy, niezaangażowani aktorzy... tylko reżyser wydaje się mieć energię niezbędną do tchnięcia życia w kolejny niskobudżetowy film o zombie. Podczas przygotowań do bardzo trudnego ujęcia filmowanie przerywa wysyp prawdziwych żywych trupów. Przed kamerą wszystko wygląda mniej więcej normalnie. Za nią ekipa zawzięcie stara się uratować film, kierując się hasłem: 'żadnych cięć!'" - podano w materiałach prasowych. W obsadzie znaleźli się Berenice Bejo , Gregory Gadebois i Romain Duris .

Jerzy Skolimowski walczy o Złotą Palmę

Bardzo emocjonująco zapowiada się konkurs główny. Wśród 21 tytułów, które będą rywalizować o Złotą Palmę, znalazł się "IO" (ang. "EO") Jerzego Skolimowskiego . Jak zapowiedziano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, jest to współczesna interpretacja zaliczanego do klasyki kina filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 r.

"Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - czytamy. Na ekranie zobaczymy m.in. Isabelle Huppert , Sandrę Drzymalską , Mateusza Kościukiewicza i Tomasza Organka. Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek.

Cannes 2022: 21 filmów w Konkursie Głównym

Tymczasem inni artyści, wśród nich Valeria Bruni Tedeschi , Kiriłł Sieriebriennikow i Leonor Serraille , zaproponują publiczności powrót do przeszłości. Francusko-włoska twórczyni pokaże Paryż lat 80., w którym grupa młodych ludzi rozpoczyna studia w prestiżowej szkole teatralnej. Sieriebriennikow opowie o małżeństwie rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego. Serraille zaś ukaże historię rodziny, która pod koniec lat 80. przeprowadza się z Wybrzeża Kości Słoniowej na przedmieścia Paryża.



Opowieści rodzinnych będzie w konkursie więcej. Błyskawicznie rozeszły się bilety na "Armageddon Time" Jamesa Graya o pokoleniowym dążeniu do spełnienia amerykańskiego marzenia. W filmie wystąpili Anthony Hopkins , Anne Hathaway i Jeremy Strong . Zainteresowanie wzbudza również "Brother and Sister" Arnauda Desplechina . Tytułowe rodzeństwo to Alice i Louis, którzy po śmierci rodziców muszą porozmawiać ze sobą po raz pierwszy od 20 lat. Z kolei "Leila'a Brothers" Saeeda Roustaee śledzi losy 40-latki, która całe swoje życie podporządkowała opiece nad rodzicami i czterema braćmi.

Nie zabraknie też nowych filmów twórców mniej lub bardziej kojarzonych z Cannes, wśród nich "Brokera" Hirokazu Koreedy , zwycięzcy Złotej Palmy z 2018 r. za "Złodziejaszków" . Na Lazurowe Wybrzeże powróci Park Chan-Wook , który w "Decision to Leave" pokazuje śledztwo, wszczęte po śmiertelnym wypadku na górskim szlaku. Główny bohater "R.M.N." Cristiana Mungiu powraca z Niemiec do wieloetnicznej, transylwańskiej wioski. Mario Martone w "Nostalgii" podąża za kobietą, która odwiedza swój rodzinny Neapol po 40 latach nieobecności. Ruben Ostlund w "Triangle of Sadness" zabiera widzów w luksusowy rejs, w którym uczestniczy plejada barwnych postaci. Z kolei Lukas Dhont zrealizował "Close" o przyjaźni między dwiema nastolatkami. Podobny motyw odnajdziemy w "Tori and Lokita" Jeana-Pierre'a i Luca Dardenne'ów .

Wśród nominowanych produkcji znalazły się też "Stars at Noon" Claire Denis o angielskim biznesmenie i amerykańskiej dziennikarce, "Showing Up" Kelly Reichardt o rzeźbiarce, która przygotowuje się do otwarcia wystawy, oraz "The Eight Mountains" Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch o dorastaniu, doświadczaniu miłości i straty. Szanse na wygraną mają ponadto "Holy Spider" Aliego Abbasiego o dziennikarce, która bada sprawę seryjnych zabójstw, rozgrywający się na polinezyjskiej wyspie Tahiti "Pacifiction" Alberta Serry , a także thriller "Boy From Heaven" Tarika Saleha .



Cannes 2022: Joanna Kulig oceni Agnieszkę Smoczyńską

Polski akcent znajdziemy w sekcji konkursowej Un Certain Regard promującej kino o oryginalnej tematyce i formie. Jest nim "Silent Twins", czyli anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej . Zgodnie z opisem opublikowanym na stronie dystrybutora obrazu, Gutek Film, obraz został oparty na historii bliźniaczek June i Jennifer Gibbons, które "odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym". "Siostry porozumiewały się jedynie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek - niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia" - czytamy.

Oprócz "Silent Twins" w konkursie Un Certain Regard będzie można zobaczyć m.in. "Godland" Hlynura Palmasona , "Corsage" Marie Kreutzer, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "Rodeo" Loli Quivoron i "The Stranger" Thomasa M. Wrighta. Produkcje oceni jury w składzie: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), polska aktorka Joanna Kulig , amerykańska reżyserka Debra Granik , francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez .



Cannes 2022: Gwiazdy i hity

Poza konkursem pokazane zostaną m.in. łączący elementy romansu i fantasy "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera , "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego z Tomem Cruise'em w obsadzie oraz "Elvis" Baza Luhrmanna , czyli opowieść o życiu i muzyce Elvisa Presleya (granego przez Austina Butlera ) widzianych poprzez jego skomplikowane relacje z enigmatycznym menedżerem, 'Pułkownikiem' Tomem Parkerem ( Tom Hanks ).



Zaplanowane zostały również pokazy specjalne "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" Ethana Coena , "My Imaginary Country" Patricio Guzmana i "Remains of the Wind" Tiago Guedesa. W sekcji Directors' Fortnight uwagę zwracają "One Fine Morning" Mii Hansen-Love z Leą Seydoux w roli samotnej matki oraz dokument francuskiej pisarki Annie Ernaux i jej syna Davida Ernaux-Briot "The Super 8 Years", złożony z rodzinnych nagrań z lat 70.

75. festiwal filmowy w Cannes potrwa do soboty, 28 maja.