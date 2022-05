Nagroda ta - jak podała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) na Facebooku - jest "najbardziej prestiżową nagrodą filmową na świecie, przyznawaną czworonogom, a ponieważ Patron rzeczywiście stał się w ciągu ostatnich paru miesięcy gwiazdą światowych kronik filmowych, jury jednogłośnie zdecydowało, że nasz ogoniasty pirotechnik zasłużył na 'palmowy' status".

Nagrodę - którą jest obroża - w imieniu Patrona odebrała przedstawicielka ukraińskiej delegacji w Cannes. "Patron nie mógł tu przyjechać, bo jego praca jest bardzo potrzebna w kraju" - cytuje jej słowa portal France24.

Patron został już odznaczony specjalną nagrodą za oddaną służbę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Patron - piesek rasy terier Jack-Russell - specjalizuje się w szukaniu min. "Jak znajdzie, zaczyna kopać. Potem dostaje smakołyk i do pracy wkracza saper" - opowiadał jego opiekun Mychajło Iljew, który jest saperem DSNS w obwodzie czernihowskim.

Piesek ma swój profil na Instagramie. Został również uwieczniony na muralu w Równym i na wielu dziecięcych rysunkach. Ratownicy stworzyli też filmiki edukacyjne, w których Patron instruuje dzieci i dorosłych, jakich zasad bezpieczeństwa powinni przestrzegać na terenach, gdzie znajdują się miny i przedmioty wybuchowe.



Psy Tildy Swinton dostały nagrodę na festiwalu w Cannes

W ubiegłym roku na festiwalu w Cannes nagrodę otrzymały psy aktorki Tildy Swinton. Trzy psy rasy springer spaniel angielski - Snowbear, Dora i Rosy - wystąpiły u jej boku w filmie Joanny Hogg "Pamiątka: Część 2".

"Powiem szczerze, że była to nagroda, której wyczekiwałyśmy od lat" - powiedziała Tilda Swinton, odbierając nagrodę Palm Dog. We wspomnianym wyżej filmie wystąpiła u boku nie tylko swoich psów, ale także swojej córki, Honor Swinton Byrne. Psy nie mogły uczestniczyć we wręczeniu nagrody. "Chciałam je tu zawołać, ale są zajęte. Słyszałam, że biegają właśnie po górzystych wybrzeżach Szkocji" - tłumaczy aktorka.

"Myślę, że psy Tildy będą teraz rozchwytywane" - dodała uczestnicząca we wręczeniu nagrody Palm Dog Joanna Hogg. Reżyserka podkreśliła, że sama z chęcią będzie jeszcze współpracowała z tymi trzema psimi gwiazdami.

