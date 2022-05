Polska aktorka była w tym roku jurorką sekcji Un Certain Regard. Oprócz Polski filmy oceniali także: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), amerykańska reżyserka Debra Granik, francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.

Zdjęcie Joanna Kulig i Edgar Ramirez podczas ceremonii zamknięcia festiwalu filmowego w Cannes / Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Najlepszym filmem w tej sekcji został "The Worst Ones" Lise Akoki i Romane Gueret. W wyścigu po nagrodę "The Worst Ones" pokonał m.in. "Godland" Hlynura Palmasona, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "The Stranger" Thomasa M. Wrighta oraz "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej.

Joanna Kulig: Z Cannes wraca do synka do Krakowa

"Oglądam po kilka filmów dziennie, rozmawiam o filmach, poznaję twórców z całego świata" - opowiadała w rozmowie z RMF FM Joanna Kulig . "A po festiwalu w Cannes wracam do synka, który czeka na mnie w Krakowie" - dodała.

Zdjęcie Joanna Kulig na ceremonii otwarcia festiwalu w Cannes / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

"To wielkie przeżycie, być tu w jury. I mam wrażenie, że historia zatoczyła koło. Byliśmy tu w Cannes w 2018 roku z 'Zimną wojną'. I od tego czasu dużo się wydarzyło, i w moim życiu, i na świecie" - mówiła aktorka.



"To wspaniale wrócić w innej roli. (...) Dużo emocji. A będąc w jury jestem na festiwalu od samego początku do samego końca. Mam możliwość wymiany myśli, spotkań z twórcami. (...) To bardzo interesujące, że mogę to obserwować" - dodała.

Zachwyciła Cannes rolą w "Zimnej wojnie"

Cannes pokochało ją za "Zimną wojnę", która na canneńskim festiwalu pokazywana była w 2018 roku

"Nie do końca się wtedy tego spodziewałam" - przyznaje aktorka. Dziś coraz częściej gra w zagranicznych produkcjach.

"Funkcjonowanie w międzynarodowym świecie wymaga bardzo dobrej logistyki. Jest mnóstwo podróży. (...) Teraz, po trzech latach, mogę powiedzieć, że jestem gotowa. Wiele się nauczyłam przez ten czas. I bardzo się cieszę, że wróciłam do Cannes w innej roli. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu" - mówi w RMF FM Joanna Kulig.



Trzy dni przed przylotem na festiwal w Cannes skończyła w Nowym Jorku zdjęcia do komedii romantycznej "She Came to Me", który wyreżyserowała Rebecca Miller.

"Bardzo się polubiłyśmy i bardzo dobrze się rozumiemy" - mówiła w RMF FM Joanna Kulig.

