Podczas festiwalu w Cannes Joanna Kulig była członkiem jury sekcji Un Certain Regard, do której trafiają filmy wyróżniające się oryginalnym stylem.

Joanna Kulig w Cannes

Oprócz Polski filmy oceniali w niej także: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), amerykańska reżyserka Debra Granik , francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez .

Reklama

Najlepszym filmem uznali oni "The Worst Ones" Lise Akoki i Romane Gueret. W wyścigu po nagrodę "The Worst Ones" pokonał m.in. "Godland" Hlynura Palmasona, "Sick of Myself" Kristoffera Borgli, "The Stranger" Thomasa M. Wrighta oraz "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej.



Instagram Post

"To mój drugi festiwal w Cannes. W 2018 r. byliśmy tutaj z 'Zimną wojną' , więc to było wielkie przeżycie. Masa emocji, stresu i radości - też z tego, że film został dostrzeżony i rzeczywiście otworzył mi drogę do różnych, ciekawych, międzynarodowych przeżyć" - przyznała Joanna Kulig w "Dzień Dobry TVN".

Przypomnijmy, że po sukcesie filmu Pawła Pawlikowskiego , w którym Kulig zagrała główną rolę, jej kariera poza Polską nabrała rozpędu. Zagrała w serialu Netfliksa "The Eddy", a obecnie pracuje na planie komedii romantycznej "She Came To Me", w której partneruje m.in. Anne Hathaway .

Joanna Kulig o rozłące z dzieckiem

W programie telewizji TVN aktorka opowiedziała o kulisach festiwalu w Cannes. Dziennie aktorka oglądała 3-4 filmy i uczestniczyła w wielu wydarzeniach towarzyszących festiwalowi.

"Każdy ogląda te filmy inaczej, reżyser inaczej, aktorka czy operator. Tu międzynarodowość powoduje, że każdy łapie inny kontekst tego oglądania" - zauważyła Kulig.

Polska aktorka do Cannes poleciała bez swojego 3-letniego syna. W "Dzień Dobry TVN" zdradziła, jak to zniosła oraz jak dzieli czas między życiem prywatnym a zawodowym.

"Uspokoiłam się, staram się dzielić, kiedy jestem w pracy, a kiedy z dzieckiem i skupiać na tych rolach. Na początku było to dla mnie trudne, ale jak rozmawiam z każdą mamą, to zawsze jest to na początku trudne, a później mamy jakoś się uczą postępować wielozadaniowo i mieć podzielność uwagi, że są w stanie dzielić te przestrzenie. Częściowo także podróżujemy wspólnie" - powiedziała.

Cannes 2022: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 15 Julia Hussein na zakończeniu festiwalu w Cannes 2022 Źródło: Getty Images Autor: Stephane Cardinale udostępnij

"Teraz jest moment, że jestem tutaj sama, Jasiu jest w Krakowie z dziadkami. Mam wspaniałą rodzinę, która nam pomaga" - zdradziła Joanna Kulig.