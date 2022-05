O przyznaniu Pawłowi Mykietynowi Cannes Soundtrack Award za ścieżkę dźwiękową do "IO" poinformowano na profilu nagrody na Facebooku. W sobotę podczas gali zamknięcia canneńskiego festiwalu film Jerzego Skolimowskiego doceniono nagrodą jury.



"IO": O czym jest film?

"IO" nawiązuje do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona, zaliczanego do klasyki kina francuskiego. Tytułowym bohaterem jest osiołek (w tej roli Taco, Holla, Marietta, Hettore, Rocco i Maya), który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra ( Sandra Drzymalska ). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Pewnego wieczoru niespodziewanie odwiedza go Kasandra, która - pamiętając o jego urodzinach - przynosi IO ciastko marchewkowe.

Po chwili jednak odjeżdża, poganiana przez Zioma (Tomasz Organek). Zwierzę tęskni za nią i postanawia ją odszukać. Ucieka z gospodarstwa, gubi się w lesie, a następnie zostaje na chwilę przygarnięte przez grupę kiboli. W dalszej części wędrówki osiołek trafia pod opiekę kierowcy tira ( Mateusz Kościukiewicz ) i włoskiego księdza (Lorenzo Zurzolo), który zabiera go do posiadłości hrabiny ( Isabelle Huppert ). Współscenarzystką i współproducentką filmu jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska. Dystrybutorem obrazu w Polsce została firma Gutek Film.

Paweł Mykietyn: Biografia

Paweł Mykietyn (ur. 1971) jest kompozytorem i klarnecistą. Współpracował m.in. z Jackiem Kaspszykiem i Jerzym Maksymiukiem, komponował dla Ewy Pobłockiej, jak też na zamówienie wielu festiwali i instytucji, m.in. "Warszawskiej Jesieni", Polskiego Radia, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a także dla wykonawców, w tym Elżbiety Chojnackiej i Jerzego Artysza.

W latach 1997-2001 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Studio w Warszawie, a od 2008 roku sprawuje tę funkcję w Nowym Teatrze. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do filmów "33 sceny z życia" Małgorzaty Szumowskiej oraz "Essential Killing" i "11 minut" Jerzego Skolimowskiego. Na swoim koncie ma także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".