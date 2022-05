Cannes 2022: Jak przeżyć festiwal? Zakazy, nakazy, walka o bilety, kreacje

Cannes: Akredytacje

Festiwal Filmowy w Cannes to jedno z największych wydarzeń medialnych na świecie. Zapraszanych jest ok. 35 tys. gości, w tym ponad 4 tys. dziennikarzy z ponad 90 krajów.



Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o akredytację. Kilkustronicowe dokumenty trzeba wypełnić miesiąc przed festiwalem. Jest też opcja późnej akredytacji, ale trzeba pamiętać, że weryfikacja wniosku może potrwać kilka dni.

Procedury są dość zawiłe, jest bardzo ścisła selekcja akredytowanych mediów. Podczas tej edycji głośno było o cofnięciu akredytacji dla rosyjskich dziennikarzy w ramach sankcji na Rosję za atak na Ukrainę.



Uzyskanie akredytacji to pierwszy sukces. Otwiera ona drzwi do korzystania z większości atrakcji podczas festiwalu w Cannes. Wśród przywilejów są m.in. wstęp do pałacu festiwalowego, oglądanie filmów, także tych nominowanych do Złotej Palmy, udział w konferencjach prasowych z reżyserami i aktorami, dostęp do najnowszych wiadomości filmowych.

Zdjęcie Cannes 2022, fot. Marzena Ignor/Polsat News / materiały prasowe

Punktualność i walka o bilety

Każdego dnia pierwszy film startuje o 8:30, a ostatni kończy się po 2:00 nad ranem. Projekcje konkursowe prezentowane są kilkukrotnie podczas całego festiwalu. Ekranizacje są w różnych salach i budynkach, oddalonych od siebie nawet o 10 kilometrów.



Spóźnienie na seans filmowy nawet o 1-2 minuty powoduje, że nie wejdziemy do sali, w której jest projekcja filmu. Punktualność jest tutaj na wagę złota. Pierwsi goście przyjeżdżają nawet dwie godziny przed filmem.



Tradycją jest, że przed i po filmie goście biją brawa, to wyraz szacunku i uznania dla reżysera, aktorów i całej produkcji. Zdarza się, że aplauz trwa nawet kilkanaście minut.



Akredytowani goście festiwalu rezerwują bilety z maksymalnie dwudniowym wyprzedzeniem. Najbardziej głośne premiery i filmy walczące o Złotą Palmę rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Zazwyczaj o 6:00 - 7:00 rano internetowe serwery się zawieszają, bo jest tak duże zainteresowanie daną produkcją. Bilety można zdobyć też last minute. Oznacza to, że trzeba ustawić się w kolejce i liczyć, że ktoś zwolni nam miejsce.

Zdjęcie Cannes 2022, fot. Marzena Ignor/Polsat News / materiały prasowe

Cannes: Kto może wejść na czerwony dywan?

Cannes to, nie tylko niezła gratka dla miłośników kina, ale także święto mody. Najnowsze kreacje projektantów prezentują gwiazdy, reżyserzy, celebryci, a także influencerzy. To taki niemal dwutygodniowy tydzień filmowo-mody.

Przejście po czerwonym dywanie przed Grand Théâtre Lumière zarezerwowane jest wyłącznie dla gości festiwalu. Jak jest wskazane w protokole i zaznaczone na bilecie, strój musi być galowy. Kobiety ubierają wieczorowe suknie i koniecznie wysokie obcasy. Mężczyźni prezentują się w smokingu.

Oczywiście zdarzają się odstępstwa od regulaminu. Do historii przejdzie m.in. bose przejście po czerwonym dywanie Julii Roberts w 2016 roku. Jednak są to naprawdę wyjątki. Nikt nie chce ryzykować zakazem wstępu na film, a takie odmowy ze względu na nieodpowiedni ubiór się zdarzają.



Po słynnych 24 schodach prowadzących do pałacu festiwalowego wchodzą także producenci filmowi, akredytowani dziennikarze i krytycy filmowi. Tu także obowiązują te same zasady związane z dress cod'em.

Zdjęcie Cannes 2022, fot. Marzena Ignor/Polsat News / materiały prasowe

Absolutny zakaz selfie i filmy na plaży

Od 2018 roku jest zakaz robienia selfie. Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes uznali, że robienie sobie zdjęć na czerwonym dywanie jest "niedorzeczne i groteskowe".



Zakazane jest także robienie zdjęć własnym telefonem, by nie tamować ruchu i sprawnie dostać się do sali, gdzie będzie projekcja filmu. Zdjęcia na czerwonym dywanie mogą robić tylko akredytowani fotografowie. Oni także muszą być ubrani w strój galowy.



Nigdzie nie ma takiej dbałości o czerwony dywan jak w Cannes. Jest on czyszczony i zmieniany kilka razy dziennie, by wyglądał idealnie.



Festiwal w Cannes to jedno z najbardziej wyczekanych wydarzeń na świecie i tylko nieliczni mogą w nim uczestniczyć. Niektórzy są w stanie zapłacić kilka tysięcy euro, by znaleźć się na czerwonym dywanie. Jest też handel biletami na premierowe projekcje, które w kinie będą dopiero za kilka miesięcy. Każde łamanie regulaminu w Cannes jest surowo karane.



W Cinéma de la Plage co wieczór wyświetlane są inne film, często w obecności prestiżowych gości. Pokazy plenerowe są otwarte dla wszystkich.



75. edycja Filmowego Festiwalu w Cannes dobiega końca. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę, 28 maja, w Grand Théâtre Lumière.

Zdjęcie Cannes 2022, fot. Marzena Ignor/Polsat News / materiały prasowe



Autorka: Marzena Ignor, Polsat News