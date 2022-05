"Triangle of Sadness" to drugi film Ostlunda uhonorowany canneńską Złotą Palmą. Poprzednią statuetkę otrzymał w 2017 r. za "The Square". W nowej produkcji reżyser zabiera widzów na pokład luksusowego statku, którego zamożni pasażerowie i załoga trafiają na bezludną wyspę.

- Kiedy zaczynaliśmy robić ten film, chcieliśmy, aby prowokował on do myślenia. Zależało nam na tym, by widzowie zadawali sobie pytania, a projekcja stała się pożywką do dalszej dyskusji. W ogóle współczesne kino polega na tym, że oglądamy razem filmy, które stają się bazą do rozmów. Bardzo cieszą mnie reakcje, z którymi zetknęliśmy się na festiwalu w Cannes. Jestem szczęśliwy, że jury uznało jakość naszego filmu -mówił podczas gali.



Prócz "Triangle of Sadness" o Złotą Palmę ubiegało się 20 produkcji, wśród nich "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Broker" Hirokazu Koreedy, "Armageddon Time" Jamesa Graya, "Tori and Lokita" Jeana-Pierre’a i Luca Dardenne oraz "Showing Up" Kelly Reichardt.

Zdjęcie Ruben Oestlund laureatem Złotej Palmy / Dominique Charriau / Getty Images

Druga co do ważności nagroda festiwalu - Wielka Nagroda Jury trafiła do twórców dwóch filmów. Pierwszą ze statuetek otrzymała legenda francuskiego kina, reżyserka Claire Denis, drugą natomiast debiutant w canneńskim Konkursie Głównym - Lukas Dhont za "Close".

Nagroda Jury podobnie została przyznana dwóm filmom. Doceniony został "Io" Jerzego Skolimowskiego oraz "Le otto montagne" w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch.

Najlepszą aktorką została Zar Amir Ebrahim, która zagrała w filmie Aliego Abbasiego "Holy Spider". Iranka, oprócz aktorstwa zajmuje się również fotografią. Nie jest to pierwsze ważne wyróżnienie w jej karierze. Cztery lata temu zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w filmie nieanglojęzycznym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Nicei.



Trofeum dla najlepszego aktora odebrał natomiast Sang Kang Ho za rolę w filmie Kore-edy Hirokazu "Broker". Aktora polska publiczność może znać z roli ojca w "Parasite".

Nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymał Tarik Saleh za film "Boy from Heaven", którego jest również reżyserem. W kategorii reżyseria zwyciężył Park Chan-wook za film"Decision to Leave".

Honorową Złotą Palmę odebrał zaś Forest Whitaker.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyser Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

Uroczystość zamknięcia 75. festiwalu w Cannes odbyła się w Grand Theatre Lumiere. Bezpośrednio po gali publiczność obejrzy film nagrodzony Złotą Palmą.



Zdjęcie Członkowie festiwalowego jury / Gareth Cattermole / Getty Images

