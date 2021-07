​Jodie Turner-Smith okradziona na festiwalu w Cannes!

​Gwiazda serialu "Anna Boleyn" nie będzie dobrze wspominać tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes, gdzie promuje swój nowy projekt - dramat science fiction "After Yang". Jodie Turner-Smith została okradziona. Aktorka straciła biżuterię wartą kilkadziesiąt tysięcy euro.

Jodie Turner- Smith na festiwalu w Cannes (11 lipca 2021) /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Wizyta na Lazurowym Wybrzeżu okazała się dla Jodie Turner-Smith pechowa - ostatniego dnia pobytu padła ona ofiarą kradzieży. Na celowniku złodziei znalazła się designerska biżuteria, którą Turner-Smith dumnie prezentowała na czerwonym dywanie.



Do 17 lipca potrwa tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jedną z gwiazd, które uświetniły swoją obecnością to święto europejskiego kina, była Jodie Turner-Smith, brytyjska aktorka znana widzom m.in. z głośnego serialu kostiumowego "Anna Boleyn".



Na canneńskim festiwalu pojawiła się ona po raz pierwszy. Promuje tu promując swój film "After Yang", w którym zagrała u boku Colina Farrella i Justina H. Mina. Tej wizyty na Lazurowym Wybrzeżu gwiazda nie będzie jednak dobrze wspominać - ostatniego dnia pobytu została obrabowana.

"Nie sądziłam, że ostatniego dnia w Cannes spędzę 2,5 godziny na komisariacie policji, ale tak się właśnie stało..." - napisała aktorka na Twitterze.



Jak donosi "Variety", gdy Turner-Smith w piątkowy poranek udała się na śniadanie, ktoś włamał się do jej pokoju hotelowego i zabrał biżuterię wartą kilkadziesiąt tysięcy euro. Jeden ze skradzionych przedmiotów miał dla gwiazdy szczególnie dużą wartość sentymentalną - była to obrączka ślubna należąca do jej matki. Po tym zdarzeniu aktorka natychmiast przeniosła się z Marriota, w którym nocowała, do hotelu Majestic. Przydzielono jej również ochronę.

Reporterzy "Variety" zwracają uwagę na potencjalny cel kradzieży. Turner-Smith podczas czwartkowego pokazu filmu "After Yang" miała na sobie imponujące diamentowe kolczyki i złotą kolię pochodzącą z nowej kolekcji Gucci High Jewelry. Drogocenna biżuteria była wypożyczona i aktorka oddała ją tuż po premierze, ale włamywacze prawdopodobnie sądzili, że nadal jest w jej posiadaniu.

To nie pierwszy przypadek zuchwałej kradzieży podczas festiwalu w Cannes. W 2013 roku z hotelowego sejfu skradziono warte ponad 1 milion dolarów klejnoty Chopard, które miały zostać wypożyczone zaproszonym gwiazdom.